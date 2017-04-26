Что я знала об Астане? Пожалуй только то, что когда-то этот город назывался Целиноградом, а 20 лет назад сюда была перенесена столица Казахстана.
Побывать в бывшей союзной республике, которая стремительно вошла в мировую политику, хотелось давно. Хотелось своими глазами увидеть, как в голых степях был отстроен современный мегаполис, как живет здесь русскоязычное население, в конце концов, просто побывать там, где еще не была.
И вот мечта сбылась. Лечу в Астану. И не просто так, а чтобы оказаться в эпицентре мировых политических событий и в составе пресс-пула осветить участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в двухдневном заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 20 и 21 апреля.
Внуково-2, правительственный аэропорт. Проверку документов и посадку на рейс ждем в небольшом зале вылета. В небольшом кафе успеваем до вылета выпить кофе.
Журналисты друг с другом знакомы. На ходу перебрасываются репликами, видно, что все в теме предстоящей встречи, уже не раз летали с Сергеем Лавровым в составе пресс-пула. И наше знакомство прошло легко.
— Вы откуда?
— Ижевск, Удмуртия.
— Отлично. Будем работать вместе!
Коллеги из Интерфакса, ТАСС, «России сегодня», «Russia Today», информационного портала «Life», «Российской газеты», «Коммерсанта». Для них работа началась еще до вылета, к предстоящей встрече в Астане они готовы настолько, что сами могли бы сесть за стол переговоров и обсуждать текущую повестку.
В самолете многие открывают ноутбуки, читают информацию на смартфонах. Журналист из «Russia Today» Ариж Мухаммед, сидящая рядом со мной, что-то быстро пишет на арабском.
И тут к нам выходит Сергей Лавров.
Журналисты моментально окружают министра в проходе между кресел. Видно, что для них привычен такой неформальный подход к прессе в самолете.
— Ну что, подлетаем? Хорошей работы всем!
Астана встречает теплым ветром и настоящим апрельским предзакатным солнцем. Плюс 19. Наконец-то чувствую настоящую весну, вспоминая при этом увиденный перед вылетом пост в Фейсбуке про заваленный снегом Татарстан.
Разница с Москвой три часа, в Астане уже вечер. Из окна микроавтобуса в сумерках успеваем увидеть широкие проспекты и необычные здания, которыми прославилась столица Казахстана.
Вот та самая знаменитая юрта - «Хан-Шатыр», о которой рассказывала мне в самолете Екатерина из «Российской газеты». В Астане Катя была год назад, тоже с пресс-пулом, и в отличие от нас, тогда у журналистов было полдня на знакомство с достопримечательностями.
«Хан-Шатыр» - огромный торговый комплекс, выстроенный в стиле хай-тек. Нечто среднее между традиционной казахской юртой, цирком шапито и кораблем пришельцев. Архитектурным гением этого и других хай-тековских сооружений стал англичанин Норман Фостер. Другое его творение - Дворец мира и согласия, в обиходе «Пирамида» - тоже проплывает мимо наших окон, поражая воображение. Чуть позже узнаю, что высота «Пирамиды» 62 метра. Внутри дворца оперный зал на 1300 зрителей, наверху – зал «Атриум» с витражами. На самом верху расположен зал заседаний «Колыбель», стеклянные стены которого покрывают гигантские изображения летящих белых голубей.
А вот башней «Астана-Байтерек», возведенной в честь переноса столицы, на следующий день мы могли любоваться сколько угодно – она возвышается недалеко от министерства иностранных дел Казахстана. Коллеги из казахстанских СМИ рассказали, что башня воплощает Древо жизни, ветви которого удерживают Солнце – яйцо птицы Самрук.
Вечерний прилет в Астану оставил мало шансов на знакомство с городом. В холле отеля третий секретарь МИД России Виталий Орехов, сопровождающий журналистов, инструктирует по поводу завтрашнего дня. В 9 утра нас будет ждать микроавтобус. Никому не опаздывать.
— А вы завтра в 8.30 выезжаете на встречу Сергея Викторовича Лаврова с министром иностранных дел Китая Ван И, - предупреждает Виталий Александра и Наталью из «России сегодня». – Потом присоединитесь к коллегам в МИДе.
Все понимают, что с учетом разницы во времени подъем состоится в четыре утра. Но никто и бровью, как говорится, не повел – здесь люди привычные и к длинным перелетам, и ранним подъемам.
Отправляясь в номер, тихо радуюсь про себя, что в Удмуртии с Москвой час разница. А знакомство с Астаной вполне может обеспечить и Интернет.
Ровно в 9 утра выдвигаемся в МИД Казахстана. Привычная уже проверка документов, проход через металлоискатели.
Журналистов размещают в комнате с табличкой «Дипломатический штаб» - несколько рядов стульев, на стене портрет Нурсултана Назарбаева, бессменного казахстанского президента.
Как и у министров, у журналистов все мероприятия строго по протоколу. Переговоры Сергея Лаврова и Ван И отработали с 9.30 до 10.15. Встреча министров иностранных дел стран-членов ШОС начинается с совместного фотографирования в 10.25. Для журналистов церемония привычная, она заняла не более пяти минут. В 10.30 министры уходят на заседание в зал «Казахстан», мы отправляемся в свой дипломатический штаб.
Через некоторое время приглашают только снимающих – фото- и видеооператоров. Все остальные ждут команды. К этому времени штабная комната уже заполнена до отказа, прибыли казахстанские журналисты, здесь же несколько человек из пресс-пула Ван И. Невысокие коренастые китайцы держатся немного особняком.
Наконец, нас приглашают в большой зал, где происходит встреча. За столами делегации шести стран-участниц - России, Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
С июня 2016 года Казахстан председательствует в ШОС, поэтому заседание Совета министров открывает министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов. Он говорит об основных приоритетах председательства Казахстана в рамках Шанхайской организации сотрудничества, обозначенных президентом Нурсултаном Назарбаевым на предыдущем заседании Совета глав государств ШОС. Это укрепление региональной безопасности, развитие экономического сотрудничества, раскрытие транзитно-транспортного потенциала, углубление культурных и гуманитарных связей в контексте реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года.
Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что нынешняя встреча стала завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне. Основной задачей министров и стала подготовка документов к июньской встрече глав государств - в том числе проекта Астанинской декларации, конвенции ШОС по противодействию экстремизму, а также решений, завершающих процедуру оформления членства Индии и Пакистана.
После вступительной речи главы казахстанского внешнеполитического ведомства министры продолжили работу уже в закрытом режиме, а журналисты вернулись на исходную позицию. В нашем дипломатическом штабе закипела работа. Планшеты, смартфоны, диктофоны включены, сквозь гул голосов идет обсуждение первоочередных новостей, которые уже через несколько минут появятся на сайтах информагентств. Рядом со мной девушка делает расшифровку с видеокамеры, одной рукой забивает текст в ноутбук, в другой руке держит смартфон.
Впрочем, через полчаса наш штаб пустеет. Казахстанские журналисты отработали повестку своего министра. А мы ждем пресс-подхода Сергея Лаврова по итогам встречи.
Наступает итоговая часть. Тот финал, ради которого мы держали в боевой готовности камеры и диктофоны.
Комментируя итоги заседания Совета министров иностранных дел ШОС, Сергей Лавров отметил, что с присоединением Индии и Пакистана ШОС будет включать в себя 43 процента населения земного шара, на долю стран-членов ШОС будет приходиться 24 процента мирового ВВП. Следующий на очереди Иран, и в июне в Астане главы государств смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы запустить процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена.
Из других документов, которые рассмотрели министры, Сергей Лавров выделил проект Конвенции по противодействию экстремизму, антинаркотическую стратегию ШОС, Конвенцию, посвященную сотрудничеству в области охраны окружающей среды, а также Межправительственное соглашение о функционировании Университета ШОС, который объединяет 80 вузов стран, входящих в эту организацию.
Подводя итоги встречи, Сергей Лавров особо остановился на сирийском кризисе:
— Он никого не может оставлять равнодушным, учитывая то, какая большая геополитическая возня вокруг него затевается, особенно в связи с последними голословными обвинениями в адрес правительства (Сирии - от авт.) в применении химоружия и отказом западных коллег обеспечить направление инспекторов на местность, чтобы там своими глазами увидеть, что произошло, и собрать пробы.
— Самое важное – через процесс Астаны мы укрепляем режим прекращения огня, определяем критерии, которым должны соответствовать все, кто не хочет ассоциироваться с террористами, и разрабатываем вместе с Турцией и Ираном совместные механизмы, которые будут не только фиксировать нарушения договоренности о прекращении огня, но и будут в состоянии на них реагировать, воздействовать на нарушителей. Кроме того, по линии Астаны оформляется договоренность, которая позволит стабилизировать ситуацию в том плане, что так называемые «примирившиеся районы» будут объединяться в конструктивную группу населенных пунктов, которые тоже будут помогать избавляться от экстремистов на сирийской территории, - отметил министр.
— Это основные итоги. По-моему, был очень хороший, полезный, деловой и конкретный разговор, - этими словами Сергей Лавров завершил общение с журналистами.
Пресс-подход завершает и нашу работу на Совете министров иностранных дел стран-членов ШОС в Астане. Министры отправляются на встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а у журналистов, кто уже отписал все новости в свои СМИ, есть буквально час, чтобы погулять по центру. И вот уже знакомая дорога в аэропорт, ожидание вылета в дипломатической зоне.
… Под крылом самолета расстилаются бескрайние степи. Держим курс на Москву. Сергей Викторович снова выходит к нам. Слушаю министра, смотрю на своих коллег по цеху, и думаю о том, что и в дипломатии, и в журналистике главным индикатором качества был и остается профессионализм. И насколько важно в нашем стремительно меняющемся по информационным меркам мире уметь выходить на согласованные решения при урегулировании самых острых вопросов – будь то сирийский кризис, или переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
Всего на два дня я прикоснулась к тому, как делается международная политика. Увидела высочайший профессионализм коллег Сергея Лаврова, и его самого – умного, выдержанного, человечного.
Наш самолет приземляется во Внуково-2. Прощаемся с коллегами, желаем друг другу удачи и новых встреч.
Маленькая частичка Удмуртии останется на память об этой встрече и в Казахстане, и в российском МИДе. В дар МИД России я передала энциклопедию о нашей республике и замечательную книгу «Кухня Удмуртии». Эти же издания заняли свое место и в министерстве иностранных дел Казахстана.
А танцующие куколки в национальных нарядах - изделия талантливых мастеров нашей удмуртской земли - передали тепло сердец и души тем, кто сопровождал «лавровский» пул по линии посольства России в Казахстане и нашего МИДа.
Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: РФ, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран-наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Белоруссия) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).
Участником «лавровского пула» я стала благодаря совместному проекту АРС-пресс и Министерства иностранных дел России «Рядом с министром», который начался ровно год назад. В пресс-пуле федеральных журналистов, освещающих официальные визиты главы МИДа, стали принимать участие главные редакторы региональных СМИ. За это время были поездки в Баку и Женеву, Минск и Нью-Йорк, Париж и Ташкент. Политические события и встречи, о которых мы обычно узнавали из федеральных СМИ, наполнились особым смыслом. АРС-пресс дал возможность участия в проектах, которые для большинства из нас остались бы недосягаемой мечтой в профессиональной самореализации.
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