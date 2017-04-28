Корреспондент «Удмуртской правды» Герасим Иванцов стал победителем республиканского конкурса журналистских работ, освещающих деятельность Следственного комитета России. Итоги конкурса сегодня подвели в региональном следственном управлении.
Материалы Герасима Иванцова признаны лучшими в номинации «Лучшая работа по объективному освещению деятельности Следственного комитета в сфере противодействия коррупции».
В двух других номинациях «Лучшая работа по созданию (раскрытию) обобщенного (индивидуального) образа следователя (сотрудника) Следственного комитета» и «Лучшая работа по объективному освещению деятельности Следственного комитета в сфере защиты прав несовершеннолетних» первые места присуждены корреспонденту газеты «Удмурт дунне» Ольге Корепановой и тележурналисту Ларисе Кайсиной.
Награждение победителей состоится 25 июля на праздновании Дня работника органов следствия Российской Федерации.
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