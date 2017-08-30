Общероссийский народный фронт с 26 по 31 августа проводит смену для молодых журналистов на всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму. Это восьмая заключительная смена на форуме в 2017 году. В работе форума принимают участие четыре журналиста из Удмуртии: Яна Люкина (газета "Удмуртская правда"), Елена Рябина (газета "Удмурт Дунне"), Илья Ишмуратов (журнал "PUZZLE" молодежного центра с.Завьялово ) и Алексей Старков (интернет-телевидение "Балезино-Инфо").
Более 300 молодых журналистов, блогеров из всех регионов страны, главных редакторов, талантливых специалистов-практиков медиасферы обсуждают, какой станет журналистика завтрашнего дня. Ждем нашу делегацию, полную позитивных эмоций и заряда для воплощения новых интересных проектов! На фото: Яна Люкина.
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