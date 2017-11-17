9 ноября
16.44. В угловом подъезде девятиэтажного дома по адресу Удмуртская, 261, звучит взрыв, и тут же в считанные секунды обрушивается один из стояков. Разрушены 8 трехкомнатных квартир, в которых прописаны 28 человек. Взрыв оказался такой силы, что жители соседних домов ощутили вибрацию зданий, а на припаркованных в микрорайоне автомобилях сработала сигнализация.
16.50. На место происшествия приезжает первая карета скорой помощи. Прибывают пожарные расчеты, которые оперативно тушат возникший на месте взрыва пожар.
17.00. Начинаются спасательные работы по извлечению жильцов из-под обломков здания.
На месте завала работает группа кинологов с собаками. Чтобы обученные псы могли услышать любой звук из-под завала и подать сигнал спасателям, на месте трагедии регулярно объявляются «минуты тишины» - перестает работать техника, прекращаются работы по разбору обломков дома, глушатся сирены, останавливается движение автомобилей на дороге. Во время первой же минуты тишины собака обнаруживает под завалом человека: пострадавший извлечен из-под плит и передан врачам.
17.35. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В течение следующих двух дней основной версией произошедшего будет утечка бытового газа.
17.50. Перекрыто движение по улице 10 лет Октября между улицами Удмуртской и Пушкинской. МЧС обращается к автомобилистам с призывом выбирать объездные маршруты, чтобы добраться с работы домой.
18.00. Жильцов обрушившегося дома решено размещать в школах №№ 83 и 86, находящихся поблизости. Туда эвакуированы 122 человека – жители не только обрушившегося подъезда, но и других подъездов дома. В скором времени туда доставили питье и горячее питание. С пострадавшими работают врачи и психологи.
18.30. Обнаружен первый погибший.
19.00. Около обрушившегося дома разворачивается оперативный штаб.
19.30. Сотрудники спецслужб получают анонимное сообщение о том, что школа-лицей № 86 заминирована. Жильцов пострадавшего дома оттуда оперативно эвакуируют в школу №
- После тщательной проверки здания школы установлено, что информация о минировании – жестокий розыгрыш. В тот же вечер на телефоны горячей линии поступают звонки о взрывчатке, заложенной в ТЦ «Сигма» и еще ряде общественно доступных мест (сообщения также оказались ложными).
20.00. В Ижевске главой региона объявлен режим ЧС.
20.30. Подтверждена информация о трех погибших, в том числе одном ребенке. До конца суток из-под завала были извлечены тела четырех погибших.
21.00. Пресс-служба ГУ МЧС подтверждает, что для разбора завалов в Ижевск прибывают группы спасателей из Сибири (Красноярска), Пермского края и Башкортостана. На случай осложнения ситуации (необходимость срочной эвакуации людей) в Москве мобилизована авиационная группа МЧС. Через соцсети распространен призыв принести спасателям на место их работы горячие напитки в термосах: они не уходили от обвала, часами работая без передышки при температуре около 0 градусов.
10 ноября
07.20. Минздрав Удмуртии сообщает о шести погибших в результате обрушения дома. Под завалом обнаружено еще одно тело. Кроме того, ночью в больнице от полученных травм скончалась женщина, извлеченная из-под завала в тяжелом состоянии.
09.50. По факту ложных звонков о взрывчатке в школе № 86 и торговых центрах возбуждено уголовное дело. 10.00. На место трагедии прибыл глава МЧС России Владимир Пучков. В зоне ЧС работают 1018 человек и более 200 единиц техники.
10.30. В отделе полиции № 2 организовано дежурство сотрудников, которые в кратчайшие сроки восстанавливают паспорта жителям пострадавшего дома.
10.40. Петр Фомин сообщил, что пострадавший дом исследуют с помощью диагностического комплекса «Струна» - сверхчувствительного аппарата, способного зафиксировать самые незначительные колебания поверхностей. В России только два комплекса «Струна», и один из них был доставлен в Ижевск, чтобы выявить степень повреждений и устойчивость дома по ул. Удмуртской, 261.
11.00. Александр Бречалов сообщил, что семьи, потерявшие близких во время обрушения дома, получат миллион рублей за каждого погибшего. Пострадавшим также назначена компенсация: за легкий вред здоровью – 200 тысяч рублей, тяжелый – 400 тысяч. После оценки пострадавшего имущества жильцам будет назначена компенсация от 50 до 100 тысяч рублей. Все лишившиеся квартир из-за обрушения дома получат жилье в ближайшие сроки.
11.15. Александр Бречалов объявил 11 и 12 ноября днями траура в республике. Большинство учреждений культуры Ижевска отменяют развлекательные мероприятия, назначенные на вечер субботы и воскресенья.
11.30. Пострадавшим начинают выдавать единовременную выплату 10 000 рублей на вещи первой необходимости. Открыты счета, на которые можно перечислять деньги в помощь жителям обрушившегося подъезда. В первый же день сборов на счета было переведено около 800 тысяч рублей: переводы приходили не только из Ижевска и разных районов республики, но и из других регионов России и из-за рубежа.
12.20. Следов взрывчатки в доме не найдено.
15.40. Опознаны все шесть найденных к этому моменту тел. Среди них – двое несовершеннолетних: 13-летний мальчик и 8-летняя девочка (она погибла вместе со своим 56-летним дедушкой.
В течение дня. В школах №№ 83 и 86 организован сбор вещей для пострадавших. Горожане несут туда теплую одежду, обувь, постельные и гигиенические принадлежности, продукты питания, игрушки и карандаши для детей. Волонтеры сортируют вещи и передают их нуждающимся.
18.30. Задержан жилец квартиры, в которой произошел взрыв – 27-летний Александр Копытов.
20.50. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство»: подтвердилось, что он снял шланг газовой плиты с газораспределителя в своей квартире, осознавая, что последствием его действий может стать взрыв.
23.00. Разбор завалов почти завершен. С места происшествия вывезено более 90 процентов объема строительного мусора – 73 самосвала.
11 ноября
00.10. Обнаружено тело еще одной погибшей женщины. Счет жертв трагедии достиг 7 человек. Один из погибших мужчин - заместитель начальника отдела полиции Завьяловского района Ильдар Гарифуллин.
01.00. Разбор завалов завершен.
12.00. Началась подготовка инженерных коммуникаций дома для подачи газа, воды, электричества.
13.00. Восстановлено движение по улице 10 лет Октября.
16.20. Режим ЧС в Ижевске снят.
16.30. Становятся известны подробности допроса подозреваемого в подрыве квартиры. Александр Копытов рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его», и что «услышав шипение идущего газа, голоса смолкали». Он сообщил, что уже отсоединял шланг газовой плиты в своей квартире в 2013 и 2016 годах, чтобы заглушить «голоса», но тогда успевал перекрыть газ до того, как случалась беда.
19.06. Задержанному по делу об обрушении дома в Ижевске предъявили обвинение. Мужчина обвиняется в «убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК России). Он задержан на два месяца, до 10 января 2018 г. В ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
В течение дня. Продолжается сбор пожертвований в пользу жителей обрушившегося дома, потерявших жилье. К концу дня собрано около 1,2 миллиона рублей.
Возле дома жители Ижевска создали импровизированный мемориал: сюда несут цветы, мягкие игрушки и свечи в память о жертвах трагедии. Их складывают вокруг деревьев и просто на тротуаре.
12 ноября
07.00. Жителей дома в сопровождении спасателей запускают в свои квартиры, чтобы они могли забрать все необходимые вещи, деньги и документы. На месте работают представители МЧС, полиции. Строители начинают огораживать площадку дома сплошным забором. В течение дня на обрушившейся части здания натягивают специальную сетку. 11.20. Власти Удмуртии приняли решение о дополнительной экспертизе частично обрушившегося дома: есть подозрение что 4-й, 5-й и 6-й подъезды дома, где произошел взрыв, не пригодны для дальнейшего проживания. 11.30. Глава региона сообщил о том, что потерявшие родных при обрушении дома в Ижевске получат выплаты в течение недели. Александр Бречалов также назвал спекуляцией информацию о мародерстве после обрушения дома в Ижевске. В течение дня. Состоялись похороны погибших в обрушившемся доме.
13 ноября
8.00. Организована работа городского оперативного штаба ликвидации ЧС в управлении по соцподдержке населения администрации Ижевска (ул. 10 лет Октября, 16), куда жители дома № 261 по ул. Удмуртской могут обратиться по вопросам оказания необходимой помощи. На телефоны «горячей линии» 41-42-29, 41-42-10, 41-42-09 уже позвонили более 150 граждан, при этом обращаются не только жители дома, но и ижевчане, которые предлагают свою помощь в предоставлении как одежды, обуви, предметов первой необходимости, так и жилых помещений людям, оставшимся без крова. В пунктах временного размещения зарегистрированы 93 человека, из них 13 детей. В течение дня. Последнего из троих пострадавших на месте трагедии выписали из больницы в удовлетворительном состоянии. Продолжаются поступления на счет помощи семьям, пострадавшим от взрыва.
Фото: Александр ГОРБУНОВ
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