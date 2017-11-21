Проведение сессии ставило три первоочередные задачи:
Первая: определение линейки приоритетных продуктов:
– по основным видам деятельности системы потребительской кооперации;
– по обслуживающим данные виды деятельности профессиям;
– по новым предпринимательским практикам и кейсам для системы потребительской кооперации;
– по управлению эффективным развитием малых форм хозяйствования.
Вторая: выработка модели федерального и межрегионального сотрудничества в рамках федеральной сети зональных центров повышения квалификации.
Третья: выработка условий финансового взаимодействия образовательных организаций потребительской кооперации при разработке и продвижении приоритетных продуктов.
На сессию прибыли 62 участника уголков России: Калининграда, Центральной части, Сибири, Дальнего Востока, Краснодара. Состав участников был широким: преподаватели учебных заведений потребительской кооперации - вузов, техникумов, колледжей, руководители Российского университета кооперации. Сессия проходила под руководством ректора РУК, профессора, доктора педагогических наук С.С. Гиль.
Стратегической линией сессии являлось объединение усилий науки и практики для увеличения объемов и направлений деятельности потребительской кооперации в регионах, выработка управленческих и технологических решений.
Участие в сессии председателя Совета Союза потребительских обществ Удмуртской Республики Р.М. Каримова, руководителей ведущих и наиболее успешных потребительских обществ Удмуртии - Селтинского, Шарканского, Кезского, Игринского, руководителей кадровой службы и повышения квалификации - не только позволили ознакомить участников сессии с достижениями отрасли, но и показало, что Удмуртпотребсоюз, техникум и Ижевский филиал РУК готовы стать пилотной площадкой по созданию не только зонального центра повышения квалификации, но и центра кооперативного и предпринимательского образования на Урале. В рамках работы сессии состоялась встреча студентов-выпускников техникума с ректором РУК С.С. Гиль. Формат встречи «Бизнес и молодежь» позволил студентам задать вопросы, с которыми они сталкиваются, делая первые шаги в предпринимательской деятельности.
– Идите и пробуйте, ищите себя в бизнесе, учитесь, развивайтесь, - этим напутствием студентам закончилась встреча. Преподаватели Университета кооперации, Казанского и Чебоксарского кооперативных институтов пригласили студентов продолжить обучение в своих стенах.
Руководитель проектов Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации, которая выступила инициатором проведения сессии, Н.В. Бажитов отметил, что в Ижевском техникуме экономики, управления и права создан добротный задел на будущее в плане раннего погружения молодежи в профессию, в том числе и через чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», национальный этап которого пройдет в Ижевске на базе техникума в октябре 2018 года.. Напомним, что в феврале 2017 года студенты техникума стали абсолютными чемпионами национального этапа чемпионата в Москве.
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