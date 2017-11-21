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Удмуртпотребсоюз, техникум и Ижевский филиал РУК готовы стать пилотной площадкой по созданию не только зонального центра повышения квалификации, но и центра кооперативного и предпринимательского образования на Урале

21 ноября
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На базе Ижевского техникума экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза с 13 по 15 ноября проходила работа Стратегической сессии образовательных организаций потребительской кооперации по проектированию федеральной сети зональных центров повышения квалификации работников системы потребительской кооперации.

%d0%9b%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f %d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c %d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b0 Удмуртпотребсоюз, техникум и Ижевский филиал РУК готовы стать пилотной площадкой по созданию не только зонального центра повышения квалификации, но и центра кооперативного и предпринимательского образования на Урале

Проведение сессии ставило три первоочередные задачи:

Первая: определение линейки приоритетных продуктов:

– по основным видам деятельности системы потребительской кооперации;

– по обслуживающим данные виды деятельности профессиям;

– по новым предпринимательским практикам и кейсам для системы потребительской кооперации;

– по управлению эффективным развитием малых форм хозяйствования.

Вторая: выработка модели федерального и межрегионального сотрудничества в рамках федеральной сети зональных центров повышения квалификации.

Третья: выработка условий финансового взаимодействия образовательных организаций потребительской кооперации при разработке и продвижении приоритетных продуктов.

На сессию прибыли 62 участника уголков России: Калининграда, Центральной части, Сибири, Дальнего Востока, Краснодара. Состав участников был широким: преподаватели учебных заведений потребительской кооперации - вузов, техникумов, колледжей, руководители Российского университета кооперации. Сессия проходила под руководством ректора РУК, профессора, доктора педагогических наук С.С. Гиль.

Стратегической линией сессии являлось объединение усилий науки и практики для увеличения объемов и направлений деятельности потребительской кооперации в регионах, выработка управленческих и технологических решений.

Участие в сессии председателя Совета Союза потребительских обществ Удмуртской Республики Р.М. Каримова, руководителей ведущих и наиболее успешных потребительских обществ Удмуртии - Селтинского, Шарканского, Кезского, Игринского, руководителей кадровой службы и повышения квалификации - не только позволили ознакомить участников сессии с достижениями отрасли, но и показало, что Удмуртпотребсоюз, техникум и Ижевский филиал РУК готовы стать пилотной площадкой по созданию не только зонального центра повышения квалификации, но и центра кооперативного и предпринимательского образования на Урале. В рамках работы сессии состоялась встреча студентов-выпускников техникума с ректором РУК С.С. Гиль. Формат встречи «Бизнес и молодежь» позволил студентам задать вопросы, с которыми они сталкиваются, делая первые шаги в предпринимательской деятельности.

– Идите и пробуйте, ищите себя в бизнесе, учитесь, развивайтесь, - этим напутствием студентам закончилась встреча. Преподаватели Университета кооперации, Казанского и Чебоксарского кооперативных институтов пригласили студентов продолжить обучение в своих стенах.

Руководитель проектов Ассоциации образовательных организаций потребительской кооперации, которая выступила инициатором проведения сессии, Н.В. Бажитов отметил, что в Ижевском техникуме экономики, управления и права создан добротный задел на будущее в плане раннего погружения молодежи в профессию, в том числе и через чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», национальный этап которого пройдет в Ижевске на базе техникума в октябре 2018 года.. Напомним, что в феврале 2017 года студенты техникума стали абсолютными чемпионами национального этапа чемпионата в Москве.

Метки: Удмуртия Ижевский техникум экономики управления и права Удмуртпотребсоюза Ассоциация образовательных организаций потребительской кооперации

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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