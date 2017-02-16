В феврале в ОАО «Удмуртнефть» прошел первый инспекционный аудит системы энергоменеджмента (СЭнМ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012.
Впервые данные сертификаты предприятие получило в феврале прошлого года. Проверка подтвердила, что ОАО «Удмуртнфть» планомерно совершенствует работу в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Специалист международного холдинга по сертификации ООО ССУ «ДЭКУЭС» встретилась с руководством предприятия и сотрудниками ключевых подразделений, задействованных в системе энергоменеджмента. В рамках аудита был проведен анализ существующей документации, программы мероприятий по энергоэффективности и ее выполнения в текущей производственной деятельности.
Основу СЭнМ предприятия составляет программа энергосбережения, разработанная до 2021 года и реализуемая по шести направлениям: механизированная добыча, ограничение водопритока в скважину, остановка нерентабельного фонда, наземная инфраструктура объектов подготовки и перекачки нефти (ППН) и поддержания пластового давления (ППД), а также электротеплоснабжение.
В 2016 году хороших результатов по снижению энергопотребления удалось добиться благодаря высокой удельной эффективности ремонтно-изоляционных работ в части снижения добычи попутной воды, а также внедрению энергоэффективного оборудования на объектах ППД. В частности, на Мишкинском месторождении успешно испытан высокоэнергоэффективный насос ЦНСп 120-1900, внедрено частотное регулирование электропривода насосов кустовой насосной станции № 2. По направлению механизированной добычи, на которое приходится наибольшее потребление энергоресурсов – 57,5%, успешно выполнено мероприятие по внедрению погружного кабеля с увеличенным сечением.
Еще одной важной составляющей в вопросах совершенствовании СЭнМ стало обучение персонала с привлечением специалистов компании ООО «ЦЭПиТР» и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Благодаря этому многие сотрудники начали сами выходить с инициативами по повышению энергоэффективности производственных процессов.
Татьяна Рачкова, аудитор ООО ССУ «ДЭКУЭС»:
– Первый инспекционный аудит подтвердил, что существующая система энергоменеджмента ОАО «Удмуртнефть» успешно функционирует и имеет потенциал для дальнейшего совершенствования. Больше внимания стало уделяться развитию технических и специальных компетенций персонала. Рекомендуется также актуализировать перечень нормативно-правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом локальных требований.
В ОАО «Удмуртнефть» создана рациональная система управления ресурсами. С учётом переходящего эффекта в 2016 году предприятию удалось сэкономить более 16,5 тыс. тонн условного топлива, что на 35,7% превышает показатели 2015 года.
Дина ИСМАГИЛОВА
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