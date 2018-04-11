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Удмуртию с рабочим визитом посетила делегация ПАО «КАМАЗ»

4 апреля
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Правительство Удмуртской Республики продолжает содействовать промышленным предприятиям региона в освоении новых рынков и технологий. 3 и 4 апреля Удмуртию посетила делегация ПАО «КАМАЗ».

Db6bd80b8a1380769adb4b19fa56ce07 Удмуртию с рабочим визитом посетила делегация ПАО «КАМАЗ»

Цель визита – изучение продукции промкомплекса региона и развитие взаимовыгодных торговых связей. В ходе двухдневной рабочей программы представители производственной компании ознакомились с деятельностью предприятий республики и приняли участие в конференции «День поставщика ПАО «КАМАЗ».

Специалисты компании изучали деятельность и возможности предприятий региона. Они посетили сарапульские предприятия - АО «СРЗ», АО «СЭГЗ», АО «Элеконд», и ижевские – АО «ИМЗ «Аксион-Холдинг», АО «Ижевский радиозавод», АО «Ижспецмаш», ОАО «Ижсталь», где ознакомились с ассортиментом выпускаемой продукции, новыми разработками и обсудили варианты расширения сотрудничества. В рамках специальной выставки АО «Воткинский завод», АО «ЧМЗ», Ижевский завод пластмасс, Завод теплового оборудования, ООО «Контрольно-измерительные приборы», НПО «Гидросистемы» представили гостям из Татарстана измерительные приборы и системы передачи данных с них, инструменты из специальных сталей, альтернативные источники энергии, изделия из пластмасс для автомобилестроения, гидравлическое оборудование, программное обеспечение. Свои проекты и разработки презентовал и ведущий технический вуз республики – ИжГТУ им. М.Т.Калашникова.

В ходе общения с журналистами заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам Рустам Шамсутдинов оценил уровень заводов как высокий, и отметил, что их модернизация прошла успешно.

«Мы всегда знали, что здесь есть потенциал. Удмуртия известна своим машиностроительным кластером, оборонной промышленностью. Кроме того, все, что связано с металлом, здесь всегда было на высоте. По результатам визита отметил для себя, что в регионе развито инновационное производство, проектируются новые виды транспорта, - одним словом, много интересного делаете. Будем прорабатывать с каждым предприятием варианты сотрудничества», - подвел итоги знакомства с предприятиями заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по закупкам Рустам Шамсутдинов. Он также анонсировал планы по производству автомобилей КАМАЗ 5-го поколения и выразил заинтересованность автопроизводителя в локальных поставщиках. «Удмуртия здесь очень интересна как с точки зрения компетенций, так и логистики», - добавил Рустам Шамсутдинов.

Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии Александр Свинин развил тему логистики и прямых поставок товаров. «Удмуртия и Татарстан регионы-соседи, очень небольшое расстояние нас разделяет. В то же время, и мы это уже обсуждали с коллегами, ряд товаров сейчас поставляется ПАО «КАМАЗ» через посредников. В результате проигрывает и продавец, и покупатель. Будем развивать прямые поставки», - сказал Александр Свинин. Первый вице-премьер также поблагодарил ПАО «КАМАЗ» за основательный подход к изучению возможностей предприятий Удмуртии и рассказал о том, как будет выглядеть дальнейший план работы. «Главным итогом нашего взаимодействия станут договоры и контракты. У нас есть отлаженная схема работы, которую мы опробовали, например, с Объединенной авиастроительной корпорацией. По итогам визита составляется конкретный перечень предприятий, номенклатура товаров, отмечается, что нужно сделать, чтоб поставка состоялась»,- сказал Александр Свинин.

Ключевое мероприятие деловой программы – конференция «День поставщика ПАО «КАМАЗ». В ней принимают участие более 40 компаний - от малого бизнеса до крупных промпредприятий Удмуртии. Представители ПАО «КАМАЗ» рассказали о процедуре поставок на сборочный конвейер, порядке непроизводственных закупок, проработке и согласовании конструкторской документации, а также представили планируемые объемы продаж готовой продукции в 2018 году и ответили на вопросы потенциальных поставщиков.

По итогам обсуждений стороны условились, что в ближайшее время предприятия подготовят коммерческие предложения по дальнейшему сотрудничеству и направят их в адрес ПАО «КАМАЗ» для дальнейшей работы.

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Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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