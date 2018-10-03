27 сентября свою программу защитила делегация Удмуртской Республики. «Мы считаем, что опыт, полученный Удмуртией в результате реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», помог нам своевременно сформировать и достойно представить программу в Федеральном дорожном агентстве» - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства УР Алексей Горбачев. Он уточнил что, документ, представленный вниманию федеральных экспертов, по сути является пока только проектом. В ходе совместного обсуждения специалисты Росавтодора дали разъяснения в части дополнений и корректировок в региональную программу. В дальнейшем, после внесения всех требуемых изменений, республике предстоит повторное рассмотрение программы.
Напомним, новый нацпроект сохранит в себе лучшие черты проекта «Безопасные и качественные дороги», но станет масштабнее как по территориальному охвату, так и по подходам к решению поставленных задач. Теперь в рамках проектного управления дорожная деятельность будет осуществляться не в 38 крупнейших городских агломерациях, а 85 субъектах РФ. При этом если раньше в фокусе были крупные города, где традиционно ситуация на дорогах наиболее сложная, то теперь необходимо добиться положительных изменений в малых городах и на дорогах, связующих райцентры. Кроме того, новый нацпроект позволяет включать в планы не только ремонт дорог, но и такие капиталоемкие и трудозатратные мероприятия, как реконструкции и строительство новых автодорог.
Так в программе, представленной Удмуртской Республикой, на период с 2019 года по 2021 год в рамках национального проекта запланированы к реализации мероприятия по реконструкции 33,5 км автомобильных дорог регионального значения, входящих в дорожную сеть агломерации. Выбранные участки вызывают постоянные нарекания со стороны жителей республики, проезд по ним в период распутицы затруднен и опасен.
Масштабные дорожные мероприятия пройдут и на дорогах местного значения - на 2019 г. запланирован капитальный ремонт улиц Колосковая и Архитектора Берша в г. Ижевске. Во время голосования по выбору объектов на предстоящий сезон, проведенного региональным Минтрансом, эти объекты стали абсолютными лидерами по числу голосов.
Кроме масштабных дорожных работ, в рамках проекта будут выполняться и традиционные ремонты. В 2019 году отремонтируют около 130 км автодорог, в том числе загородных трасс и улиц в столице республики и малых городах.
В целом в 2019 году с учетом реконструкции будет приведено в нормативное состояние порядка 153 км. А за все время реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2025 году – 522 км.
Выполнение намеченных планов позволит сократить перегрузку дорожной сети Удмуртии, снизить число очагов аварийности и обеспечить более комфортный и быстрый проезд для пассажирского и грузового автотранспорта – уверены в республиканском дорожном ведомстве.
Фото с сайта http://gorkomhoz-forum.ru
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