От начала – до финала
Перед его организаторами стояла задача найти энергичных и компетентных людей, привлечь их к решению задач, стоящих перед республикой. На участие в конкурсе было подано 562 заявки, которые прошли экспертную оценку. В полуфинал вошли 104 участника, набравшие необходимое количество баллов и сумевшие наиболее чётко, ёмко и аргументировано раскрыть предложенные для эссе темы.
29 июня полуфиналисты съехались в город Сарапул, где продемонстрировали лидерские качества и умения. По итогам состязаний был определен 51 финалист, которые вместе с организациями–партнёрами приступили к работе над проектами. Ещё одним рубежом на пути к победе для каждого из них стала защита проделанной работы.
6 сентября борьбу за звание победителя вели члены 10 команд, выполнившие порученные им проекты. Интересен тот факт, что имена 30 победителей определяли не только эксперты, но и сами участники команд финальной группы оценивали вклад друг друга в командный результат.
Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, приветствуя финалистов, пожелал им не останавливаться на достигнутом:
– Когда вы станете членами «Команды Удмуртии», я уверен, всё у нас получится, – заявил он. – Когда мы с членами правительства знакомились с проектами, видели результаты вашей деятельности. Нам действительно нужны ваши знания, старания, силы. Хочу сказать тем, кто не станет победителем – ничего на этом не заканчивается, продолжайте направлять нам свои проекты. Побед вам и всего наилучшего!
С зажигательной речью обратился к коллегам и финалист конкурса «Лидеры России» Алексей Моров:
– Правительство страны объявило о том, что конкурс «Лидеры России» станет регулярным и будет проходить ежегодно. У нас уже сейчас есть обратная связь от московских коллег, которые в один голос признают, что реализация регионального лидерского конкурса в Удмуртии является однозначно лучшей среди всех регионов Российской Федерации. Когда первый конкурс «Лидеры России» завершился, публиковались рейтинги регионов России по лидерскому потенциалу. Удмуртия была в них на достойном, но не первом месте. Я убеждён, что наши с вами силы, опыт открытой и честной конкурсной борьбы, компетенции, которые наработали за два учебных модуля, за практику своей проектной работы, безусловно помогут вам и дадут эффект на всю республику. Я убеждён, что в новых рейтингах лидерского потенциала мы побьём всех, включая обе столицы.
Первый формат в России
Боевое настроение не покидало участников команд и победителей и 7 сентября, когда финалисты и организаторы собрались в резиденции Главы Удмуртской Республики в зале торжественных приёмов на процедуру награждения.
– Мы долго выбирали, в каком формате это сделать,– начал своё выступление перед участниками конкурса Александр Бречалов. – У государственной власти есть правильная атрибутика в части проведения торжественных моментов. В Зале торжественных приёмов мы награждаем лучших по профессии, присваиваем почётные звания. Мы приняли решение встретиться здесь, потому что то, что мы вместе с вами сделали, не менее значимо, чем те поводы, по которым проводятся церемонии награждения.
Наш с вами проект уникальный. Чтобы победить в нём, вам нужно было пройти не просто стандартный набор через интервьюирование, анкеты, разные игры, вам надо было сделать реальный проект.
Это, действительно, первый такой формат в России, и я думаю, что он имеет право претендовать на достойное место в мировом масштабе.
Я честно скажу, что когда Ирина Макарычева предлагала усложнить процедуру и дать конкретные задания на конкретных предприятиях, проекты которых имели проблемы в реализации, я относился к этой идее с некоторым скепсисом. Потому что год работы в Удмуртии настойчиво мне подсказывал, все активные люди уехали в Москву, Питер, Казань, Екатеринбург и т.д. Но мы решили рискнуть, и могу искренне признаться: те проекты, с которыми успел ознакомиться ( я подробно изучу все), это очень круто не форме, а по содержанию. Когда я узнал, что у нас почти 600 заявок на конкурс – это была инъекция вдохновением и позитивом.
Всё то, что вы сделали, мы будем использовать в работе республики.
Особенный интерес Александр Бречалов проявил к результатам команды, которая работала с Национальным центром декоративно–прикладного искусства и ремёсел. Глава республики даже пообещал позднее отдельно пообщаться, чтобы развеять сомнения, что они смогли создать базу респондентов в 3500 человек, не затрачивая никаких бюджетов. При этом к маркетинговым исследованиям были првлечены участники из 12 стран.
Это очень круто! Мало того, что 3,5 тысячи человек узнали, что такое Удмуртия, вы ещё дали бесценную обратную связь для директора центра Юлии Железняк и её команды.
Я посмотрел, что делали для хоккейного клуба «Ижсталь» – классно! Даже если половина от этого проекта реализуется, буду считать, что наш конкурс удался.
Добро пожаловать в «Команду Удмуртии»!
– Хочу в вашем лице и через прессу передать огромные слова благодарности каждому, кто принял участие в этом проекте. Вы ломаете стереотипы. Я теперь понимаю, что не только Иван Черезов, не только благодаря нашим спортсменам–чемпионам мы конкурируем в глобальном мире, но и будем это успешно делать благодаря вам. Мы заинтересованы в усилении команды. Уверен, что с вами мы будем работать и дальше, для каждого будет подготовлено предложение. Добро пожаловать в «Команду Удмуртии!», – сказал Александр Бречалов.
Уже на церемонии вручения наград первые предложения о работе поступили пятерым участникам конкурса: Елене Ахмедзяновой – в республиканском Бизнес–Инкубаторе Удмуртской Республики; Роману Скобкарёву – в проекте «Удмуртия – территория спорта»; Феликсу Гибадуллину – в Торговом доме «Сделано в Удмуртии»; Алексею Соболеву – в Корпорации развития Удмуртии; Андрею Покоеву предложена работа в Министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Кстати, Андрей не вошёл в число победителей финала, и, как подчеркнул Александр Бречалов,это означает, что каждый участник конкурса будет находиться в поле зрения руководства республики.
Глава Удмуртии вручил победителям конкурса книги Д. Коллинза «От хорошего к великому» и сертификаты на обучение по программе «Современные технологии управления».
– Мы постараемся, – подчеркнул Александр Бречалов, – чтобы сюда приехали лучшие спикеры страны и дали вам новые знания, новые эмоции, которые вы конвертируете в новые проекты или будете использовать в своей работе. Вы молодцы. Теперь я точно понимаю, что Удмуртия заряжает.
Слово – победителям
Елена Ахмедзянова: Для меня самое главное в конкурсе – это люди. Я десять лет была в образовании, но за три месяца конкурса я с таким количеством народа познакомилась. Все они настоящие профессионалы. Мне было очень приятно с ними работать.
Марианна Голова: Этот водоворот событий, который нас захлестнул на протяжении нескольких месяцев, просто невероятен по своей энергетике. У всех у нас любимая работа, любимая семья, но непонятно – откуда у людей столько физических и моральных сил на то, что мы делаем в проекте. Сегодня меня осенила такая догадка. Лично для себя я нашла ответ на этот вопрос. Я поняла, что меня в самом буквальном смысле Удмуртия заряжает.
Тедор Куталиа: Чтобы что–то сделать, нужно на это решиться. Конкурс «Команда Удмуртии» об этом, и я думаю, это не последний конкурс.
Константин Русинов: Я считаю, что победили все. Победили организаторы, победила Удмуртия. Мне есть с чем сравнивать. Я полуфиналист конкурса «Лидеры России». Наш конкурс не хуже, а возможно, даже и лучше. Он более открытый, более прозрачный, а значит, и более честный. Уникальность его в том, что он имеет прикладное значение. Мы все будем рады, если часть наших проектов будет использована в экономике Удмуртии.
Почему я участвовал? Мне многие задавали вопрос: Константин, ты состоявшийся руководитель, зачем это тебе? Действительно, времени не хватает, да, я более 10 лет работал управляющим Сбербанка в разных регионах, сейчас отвечаю за две территории – Удмуртию и Кировскую область в ВТБ–страхование. Зачем это мне? Во–первых, ещё раз проверить и подтвердить свои компетенции в конкурентной борьбе. Это здорово. Во–вторых, это человеческий капитал. Как сказали ребята, мы получили много интересных знакомств, у меня появилось, как минимум, три новых товарища. У меня трое детей. А как, если не личным примером показывать свою активную жизненную позицию, тем более в таких социальных проектах, которыми занималась наша команда.
Роман Скобкарёв: Александр Владимирович в начале своего выступления упомянул тех людей, которые уехали из Ижевска. Это как раз про меня. Я уже 10 лет живу в Москве, но не мог не принять участия в таком прекрасном конкурсе. Рад знакомству со многими людьми. Думаю, пора возвращаться, потому что Удмуртия у нас не только заряжает, Удмуртия вдохновляет, и это территория спорта. Уже есть несколько идей, которые мы непременно реализуем.
Алексей Моров: Когда–то в не очень далёком 2007 году я переезжал в Удмуртию. Переезжал из Москвы с престижной работы, со второй кандидатской диссертацией в центральном вузе. Меня все спрашивали: зачем тебе это нужно?
И я тогда ответил: «Я верю, что в Ижевске возможностей больше, чем в Москве». Прошли годы. И сегодня в очередной раз убеждаюсь: я был прав. Россия – страна возможностей, но Удмуртия – республика концентрации возможностей. Вперёд, Удмуртия!
Фото Карипов Э.
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