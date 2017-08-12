По итогам первого полугодия металлургическая отрасль Удмуртии вышла на второе место среди регионов Приволжского федерального округа по индексу физического производства (147,7%), темпам роста отгрузки (133,6%) и объемов производства на душу населения (9,5 тыс.рублей). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпромторга.
За первое полугодие металлургами республики отгружено продукции на 14,4 млрд.рублей – на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство стали увеличено на 36,5%, проката – на 12,4, литья – на 5,3%.
– Высокая положительная динамика металлургического производства обусловлена значительным увеличением объемов производства на ведущем металлургическом предприятии республики ОАО «Ижсталь». В первом полугодии предприятие на 31 % увеличило объемы производства и реализации продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, - сообщил и.о. министра промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
В металлургической отрасли Удмуртии занято 6378 человек (5,4% от занятых в обрабатывающей промышленности). Уровень среднемесячной заработной платы работников металлургической отрасли за 5 месяцев 2017 года увеличился на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 43948,1 рублей. Для сравнения в среднем по обрабатывающей промышленности республики – 33322,4 рублей, по экономике – 27581,1 рублей.
Фото: Минпромторг УР
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