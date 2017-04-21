Участники из Китая, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Приволжского федерального округа, республики Карелия, Татарстана и других регионов России едут на VIII Специализированную выставку «Туризм. Спорт. Отдых» с целью разработки новых совместных турмашрутов и презентации возможностей своих территорий.
«Санкт-Петербург - это основная точка входа для туристов из-за рубежа в Россию. Сейчас здесь активно развивается направление «Серебряное ожерелье плюс». Это, в первую очередь, объединение финно-угорских народов, живущих на территории России, для создания единого туристического продукта. Удмуртия включена в проект. Так что мы уже не первый год ведем совместную работу по привлечению туристов из Финляндии, Венгрии и Эстонии. На выставке мы продолжим взаимодействие, сделав упор на формирование новых маршрутов с туристическими компаниями и Министерством туризма, а также на развитие фестивального туризма и приглашение петербуржцев в Удмуртию», – отметил полномочный представитель УР в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Валерий Просвирин.
В канун отпускного сезона о своих преимуществах расскажут на выставке представители мест размещения и отдыха, туроператоры, сотрудники музеев, гастрономических заведений, сувенирных мастерских, творческих сообществ и спортивных объединений. В ходе различных круглых столов у участников выставки будет возможность заявить о себе и войти в команду перспективных международных проектов.
«В конце мая мы планируем принять участие в пилотном проекте «Императорский поезд», когда туристы будут следовать по маршруту царской семьи. По задумке китайской стороны путешественники из Поднебесной прилетают в Петербург и на люксовых вагонах РЖД оправляются в Москву, Казань, Ижевск, Киров и Екатеринбург. В столице Удмуртии они остановятся на 10 часов. На выставке во время круглого стола мы обсудим все возможные варианты сотрудничества – от включения в маршрут ресторанов и музеев до авторской сувенирной продукции», - подчеркнул директор филиала фонда «Дом Российско-Китайской Дружбы» в Удмуртии Андрей Орлов.
Событийный, спортивный, туристический и культурный потенциал Удмуртской Республики раскроют Министерство культуры и туризма УР, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Министерство национальной политики УР, Управление по физической культуре и спорту города Ижевска, Управление по культуре и туризму города Ижевска, Администрации городов и районов региона.
В ходе деловой программы выставки все презентации будут поделены на несколько типов: рассказ о событии, территории и маршруте. На каждое представление – не более 20 минут. Участники из Перми, например, намерены воспользоваться всеми возможностями Турзавода.
«Мы планируем презентовать туристический потенциал Пермского края, всевозможные варианты летнего отдыха и оздоровления и одно из самых значимых событий в области спорта - Чемпионат мира по летнему биатлону в Чайковском в августе. На волне популярности экологического и активного туризма предложим различные маршруты по таежным лесам, живописным горам, ущельям, пещерам, рекам и озерам», - рассказала ведущий консультант по туризму ГАУ Пермского края «Туристский информационный центр» Маргарита Скурихина.
Напомним, что VIII Специализированная выставка «Туризм. Спорт. Отдых» пройдет в Ижевске с 28 по 30 апреля. Здесь соберутся ведущие представители туристских, музейных и санаторно-курортных организаций, мест размещения и гастрономических заведений, некоммерческих и общественных организаций, исполнители инвестиционных проектов Удмуртии. Для горожан выставка превратится в своеобразный фестиваль, где в преддверии сезона отпусков можно будет узнать о новых маршрутах, о возможностях бюджетных путешествий по соседним регионам, а также принять участие в спортивных и образовательных мастер-классах. Все мероприятия выставки бесплатные.
Официальным организатором выставки «Туризм. Спорт. Отдых» является Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политики Удмуртской Республики, Администрацией города Ижевска, Удмуртской торгово-промышленной палатой, ООО «Евразийская Внешнеторговая Корпорация» и Центром Инвестиционного развития Удмуртской Республики.
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