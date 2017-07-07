Сайт "Olimpiada.ru" подготовил неофициальный рейтинг регионов по итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года.
При подсчете рейтинга использовалось не только количество дипломов, но и их доля на 100 тысяч человек. Данные о победителях и призерах были взяты из протоколов, опубликованных организаторами финала олимпиады по каждому предмету.
В 2017 году на всероссийской олимпиаде школьников вручили 2231 диплом, это приблизительно 1,5 диплома на 100 тыс. населения. То есть, коэффициент больше 1,5 говорит о результате выше среднего.
Удмуртия с коэффициентом 4,61 в рейтинге заняла третье место, уступив Москве (6,6) и Республике Мордовия (5,94).
Фото: Ilance.livejournal.com
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