Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов призвал представителей избирательных комиссий республики обеспечить легитимность выборов президента России в регионе.
На совещание по подведению итогов работы органов ЦИК в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы УР и депутатов Госсовета Удмуртии VI созыва он сообщил, что по данным доклада организации «Голос» Удмуртская Республика вошла в пятёрку самых «прозрачных» российский регионов с точки зрения проведения и организации выборов.
«По оценкам всех участников политического процесса вы отработали выборы на высочайшем уровне. Впереди нам предстоят ещё более сложные выборы. Надеемся, что и здесь вы также проявите свой профессионализм, и выборы 2018 года будут проведёны в строгом соответствии с законом и максимально прозрачно. Это единственная, но очень важная просьба от лица главы республики к вам. Поздравляю вас с успешно проведёнными выборами и с началом новой выборной кампании», - сказал Сергей Смирнов, обращаясь к членам территориальных избирательных комиссий муниципальных образований республики.
По итогам проведения выборной кампании лучшим работникам вручили благодарности главы Удмуртской Республики.
Фото: Пресс-служба главы и правительства УР
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