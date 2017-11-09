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Удмуртия вошла в пятёрку регионов по прозрачности выборов в России

9 ноября
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Об этом сообщил Сергей Смирнов на совещании по результатам досрочных выборов главы Удмуртии и выборов депутатов Госсовета

Nik 8495 Удмуртия вошла в пятёрку регионов по прозрачности выборов в России

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов призвал представителей избирательных комиссий республики обеспечить легитимность выборов президента России в регионе.

На совещание по подведению итогов работы органов ЦИК в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы УР и депутатов Госсовета Удмуртии VI созыва он сообщил, что по данным доклада организации «Голос» Удмуртская Республика вошла в пятёрку самых «прозрачных» российский регионов с точки зрения проведения и организации выборов.

«По оценкам всех участников политического процесса вы отработали выборы на высочайшем уровне. Впереди нам предстоят ещё более сложные выборы. Надеемся, что и здесь вы также проявите свой профессионализм, и выборы 2018 года будут проведёны в строгом соответствии с законом и максимально прозрачно. Это единственная, но очень важная просьба от лица главы республики к вам. Поздравляю вас с успешно проведёнными выборами и с началом новой выборной кампании», - сказал Сергей Смирнов, обращаясь к членам территориальных избирательных комиссий муниципальных образований республики.

По итогам проведения выборной кампании лучшим работникам вручили благодарности главы Удмуртской Республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства УР

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