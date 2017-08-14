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Удмуртия вошла в лидеры по реализации проекта "Безопасные и качественные дороги"

14 августа
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Это дает право республике претендовать в будущем на дополнительное финансирование в рамках проекта.

11 274 Удмуртия вошла в лидеры по реализации проекта "Безопасные и качественные дороги"

Удмуртия в лидерах по реализации проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в республику в субботу, 12 августа. По его словам, регион имеет возможность в будущем претендовать на дополнительное финансирование в рамках проекта.

«Если будут территории, а такие, к сожалению, есть, которые вошли в проект, но не справляются с графиком выполнения работ, эти средства правительство приняло решение рассмотреть возможность перебросить на тех, кто в лидерах. Удмуртия сегодня в лидерах. Это дополнительная возможность, которая появится в следующем году».

Пока же, до окончания сроков реализации проекта в 2017 году, объем финансирования развития дорожной сети Ижевской агломерации на следующий год предполагается на том же уровне: «Мы также обсудили перспективу следующего 2018 года. Правительством России принято решение сохранить объем финансирования по проекту «Безопасные и качественные дороги» и на следующий 2018 год в пределах текущего года. Из федерального бюджета будет предоставлен трансфер в размере 625 миллионов рублей», - рассказал Роман Старовойт.

Как сообщает пресс-служба регионального Миндортранса, во время трехдневного визита Роман Старовойт проинспектировал объекты, отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги» и положительно оценил качество работ: "Мы посмотрели, как стоят дороги, на которых ремонтные работы уже завершены. Качество удовлетворительное. Визуальный осмотр претензий по качеству не выявил. Безусловно, в рамках государственных контрактов выполняется строительный контроль. Здесь уже задача заказчика выявить недостатки, которые будут выявлены в результате инструментального контроля, и тогда в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан будет устранить эти недостатки», - подчеркнул руководитель дорожного агентства.

Ранее, в июне, руководитель федерального дорожного агентства уже посещал Ижевск и высказал предложение органам власти проводить обучение активистов общественных организаций, заинтересованных в проблеме развития дорожного хозяйства. Напомним, первый учебный семинар для общественников Удмуртии состоялся в региональном Миндортрансе в минувший четверг.

Фото: Миндортранс УР

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