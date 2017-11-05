Проект «Формирование комфортной городской среды» - абсолютно новый для нашей страны. Он стартовал весной этого года. Его новшество в том, что проект предполагет активное участие жителей городов и сёл — они должны сами определять, какую территорию хотят благоустроить.
Впервые в России и в Удмуртии
В Удмуртии перспективы этого проекта сразу оценил глава региона Александр Бречалов. В республике 32 муниципалитета Удмуртии активно включилась в этот новый для всех проект. Сегодня можно сказать, что благодаря ему в городах и сельских поселениях одна за другой появлялись благоустроенные территории. За 2017 год реконструированы 293 дворовых территории, 9 общественных пространств и 1 парк. 4 ноября, в День народного единства, в Ижевске были сданы очередные объекты, появившиеся в результате реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»: дворовая территория дома № 267/2 по улице Удмуртской и бульвар Гоголя. Эти объекты стали своего рода символом единения людей для общего доброго дела. И сегодня можно сказать, что проект «Формирование комфортной городской среды» не только позволяет сделать городские и сельские пространтства комфортными, но и объединяет граждан на общее благое дело.
На открытие этих объектов приехала директор Департамента городской среды Минстроя России Оксана Демченко. Цель ее визита в республику - оценить реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды». Также прошло совещание в Министерстве энергетики и ЖКХ республики с ее участием, где обсуждались проекты 2018 и 2019 годов, которые предполагается реализовать в удмуртии. .
Сильный регион
Мы попросили Оксану Демченко прокомментировать реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии.
- Мы сейчас обсуждали те проекты, которые планируется реализовать в 2018 и 2019 годах, и коллеги нам показывали проекты, которые уже сделали. И что самое примечательное - сделали вместе с горожанами, обсудили уже, нашли поддержку и проекты действительно очень интересные, очень качественные, очень современные, и это точно будут те общественные пространства, которые мы все ждем, в которых нам будет интересно, комфортно, и мы найдем себя в этих пространствах. Нам будет удобно в нихъ отдыхать, работать и так далее. Очень интересные проекты, молодцы. Примечательно, что не только города, но и сельские поселения активно включаются в этот процесс и на профессиональном уровне делают проекты. Это вдвойне приятно. Удмуртская Республика - это очень сильный регион, и в рамках проекта он выглядит очень и очень успешно. Это регион, который, так скажем, входит в топ регионов с точки зрения успешности реализации проекта. Это безусловно очень важно. Потому что дальнейшая реализация проекта зависит от того, как к нему будут относиться люди, как к нему будет относиться власть. И вот мы чувствуем и видим, что в Удмуртской Республике проект живет и дальше будет также успешно развиваться. И здесь очень большая заслуга Александра Владимировича Бречалова - главы республики. Потому что он слышит людей, чувствует их потребности, и также он очень серьезно прислушивается к профессионалам, потому что проект для всех нас достаточно новый, и важно это почувствовать и сделать так, чтобы все были довольны. На вопрос, может ли Удмуртия рассчитывать на какие-то привилегии за успешную реализацию проекта на этапе этого года, Оксана Демченко ответила:
- Мы объявляли, что федеральная поддержка на реализацию проекта будет осуществляться с учетом результатов 2017 года. Это важно. Важно поощрять тех, кто очень добросовестно, ответственно, с душой отнесся к тому, что мы делали в 2017 году. Этот год для нас очень непростой, стартовый. Мы получили огромный опыт, который, безусловно, в будущем нам поможет сделать нашу работу более качественной. Мы реально получили преобразованные города и сельские поселения, в которых нам будет комфортно, приятно жить, а главное — наши желания жить в них останется, то есть мы не поедем никуда, это наша родина, и мы будем с ней. Объем федеральной поддержки будет предоставляться с учетом результатов 2017 года. Если говорить о моральной поддержке, то у нас уже сейчас идет конкурс по формированию федерального реестра лучших практик — проектов по благоустройству 2017 года. И те объекты, что мы сегодня посмотрели — дворовую территорию и бульвар Гоголя — мы попросили, чтобы Администрация Ижевска представила эти проекты на конкурс, чтобы эти проекты вошли в федеральный реестр. Такой реестр будет сформирован впервые в Российской Федерации. Мы уверены, что это будет такой хороший стимул - попасть в перечень проектов, включенных в этот реестр.
В ТЕМУ 4 ноября в четырёх районах Удмуртии также открылись общественные пространства и дворы, благоустроенные по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партийному проекту «Парки малых городов». Это центральный сквер в Камбарке, открытый на месте старого; дворы в городе Глазове (ул. Первомайская, 1) и в посёлке Яр – здесь отремонтированы территории сразу четырёх многоквартирных домов по улице Флора Васильева. А город Можга получил финансирование в рамках партийного проекта «Парки малых городов». Главный элемент реконструкции в можгинском центральном парке – стадион с обновлёнными трибунами. КСТАТИ Общественные пространства реконструируются только за счёт финансирования из федерального, республиканского и местного бюджета. Для ремонта дворовых территорий обязательным условием является софинансирование граждан. В Удмуртии доля софинансирования варьируется от 5 до 21%.
Елена Бородина
Фото Пресс-служба Главы и Правительства УР
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