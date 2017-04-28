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Удмуртия входит в топ-10 популярных для этнотуризма регионов России

28 апреля
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I Удмуртия входит в топ-10 популярных для этнотуризма регионов России

В России назвали самые популярные регионы для этнотуризма – это путешествия и туры, позволяющие познакомиться с культурой, фольклором, промыслами и ремёслами народов России. В топ-10 вошли Карелия, Вологодская область, Бурятия, Иркутская область, Хакасия, Алтайский край, Республика Алтай, Коми, Удмуртия и Якутия.

Рейтинг был составлен аналитическим агентством ТурСтат Рейтинг на основе исследования предложений этнотуров и этнографических фестивалей.

По данным ТурСтат, рынок этнотуризма в России оценивается в полмиллиона человек.

Наибольшей популярностью пользуются этнотуры по России средней длительностью 7 дней и стоимостью 50 тысяч рублей и этнотуры выходного дня стоимостью от 1 до 3 тысяч рублей.

В Удмуртии популярны этнотуры в деревню Карамас-Пельга, деревню Зуевы Ключи и деревню Карасево на участке Сибирского тракта.

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