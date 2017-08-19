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Удмуртия в пример другим регионам

18 августа
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Дмитрий Медведев положительно оценил опыт работы республики по строительству доступного жилья и школ

C02cda604f89d9d908b4c740099c3c76 (1) Удмуртия в пример другим регионам

11 августа в Пензе председатель партии «Единая Россия», Председатель Правительства Дмитрий Медведев обсудил с партийным активом Приволжского федерального округа (ПФО) актуальные для страны темы строительства индивидуального жилья, новых школ и подготовки к учебному году.

Также участники встречи рассмотрели вопросы реализации региональных программ субсидирования процентной ставки, перспективы расширения программ благоустройства и привлечения граждан к их реализации.

Доступное жилье

Дмитрий Медведев отметил, что регионы ПФО имеют успешные программы в сферах строительства и благоустройства. Так, в Удмуртии есть специальные льготные условия для застройщиков. Руководитель республики рассказал о мерах улучшения жилищных условий жителей региона. В частности, о программе «Молодежная квартира», в которой помимо молодых семей могут участвовать семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья и ветераны боевых действий.

Александр Бречалов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о совмещении программ развития городских и сельских территорий. Инициативу Председатель Правительства поддержал:

– Можно создать межведомственную комиссию по этому вопросу. Давайте посмотрим, как эти потенциалы соединить, я жду предложения от руководства двух министерств.

Школьный вопрос

Не остался без внимания Председателя Правительства РФ и опыт Удмуртии по строительству школ. О работе в этом направлении доложил руководитель фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии Алексей Прасолов. Он отметил, что в 2016 году в рамках программы по созданию новых мест в школах республика получила из федерального бюджета 432 миллиона рублей. Сегодня ведется работа по подготовке заявки на финансирование в 2018 году.

Алексей Прасолов также рассказал о разработанных в Удмуртии типовых проектах школ на 825, 500 и 160 мест, которыми уже заинтересовались другие регионы. Он предложил продлить программу софинансирования строительства новых школ.

Медведев поддержал эту идею, но при этом он не считает необходимым полную отмену обучения в две смены:

– Вторая смена - это действительно не всегда хорошо, но для младших классов это не всегда большая беда - наоборот, можно правильным образом построить учебный день младшего школьника.

Дмитрий Медведев также обратил внимание губернаторов на необходимость заниматься не только строительством новых школ, но и капитальной реконструкцией уже существующих.

Есть мнение

Александр Бречалов, врио главы Удмуртской Республики:

– За счет бюджета республики предоставляется субсидия на первоначальный взнос. Размер такой субсидии составляет 10 процентов от расчетной стоимости квартиры. Субсидия рассчитывается, исходя из количества членов семьи, и составляет не менее 200 тысяч рублей.

Алексей Прасолов, руководитель фракции «Единой России» в Государственном Совете Удмуртской Республики:

– Удмуртия – один из инициаторов по созданию проектов будущих школ, которые стали эталоном для регионов и приняты сегодня Министерством строительства РФ. Республике предстоит очень серьезная, большая работа по реконструкции, капитальному ремонту и строительству школ. Сегодня в республике 118 школ имеют износ от 50 до 70 процентов. А у 18 школ износ - свыше 70 процентов. Их нужно приводить в соответствие с сегодняшними нормативами.

Татьяна Ишматова, председатель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»:

– Сегодня несколько раз прозвучала мысль о том, что Удмуртия - одна из эффективно развивающихся территорий. Проблемы существуют, мы их видим, но в то же время нам есть чем гордиться, есть свои наработки, с которым и мы сегодня поделились с коллегами из других регионов.

Владимир Невоструев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

– Наша республика была отмечена с положительной стороны в отношении строительства жилья. Понимаем, что надо развивать строительство школ, хотя в республике оно у нас никогда не останавливалось. В то же время необходимо уделять внимание капитальному ремонту школ, которые есть в райцентрах. Условия обучения в Ижевске, в районных центрах и деревнях должны быть одинаковыми.

Фото: er.ru

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