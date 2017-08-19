11 августа в Пензе председатель партии «Единая Россия», Председатель Правительства Дмитрий Медведев обсудил с партийным активом Приволжского федерального округа (ПФО) актуальные для страны темы строительства индивидуального жилья, новых школ и подготовки к учебному году.
Также участники встречи рассмотрели вопросы реализации региональных программ субсидирования процентной ставки, перспективы расширения программ благоустройства и привлечения граждан к их реализации.
Доступное жилье
Дмитрий Медведев отметил, что регионы ПФО имеют успешные программы в сферах строительства и благоустройства. Так, в Удмуртии есть специальные льготные условия для застройщиков. Руководитель республики рассказал о мерах улучшения жилищных условий жителей региона. В частности, о программе «Молодежная квартира», в которой помимо молодых семей могут участвовать семьи, воспитывающие детей с особенностями здоровья и ветераны боевых действий.
Александр Бречалов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о совмещении программ развития городских и сельских территорий. Инициативу Председатель Правительства поддержал:
– Можно создать межведомственную комиссию по этому вопросу. Давайте посмотрим, как эти потенциалы соединить, я жду предложения от руководства двух министерств.
Школьный вопрос
Не остался без внимания Председателя Правительства РФ и опыт Удмуртии по строительству школ. О работе в этом направлении доложил руководитель фракции «Единой России» в Госсовете Удмуртии Алексей Прасолов. Он отметил, что в 2016 году в рамках программы по созданию новых мест в школах республика получила из федерального бюджета 432 миллиона рублей. Сегодня ведется работа по подготовке заявки на финансирование в 2018 году.
Алексей Прасолов также рассказал о разработанных в Удмуртии типовых проектах школ на 825, 500 и 160 мест, которыми уже заинтересовались другие регионы. Он предложил продлить программу софинансирования строительства новых школ.
Медведев поддержал эту идею, но при этом он не считает необходимым полную отмену обучения в две смены:
– Вторая смена - это действительно не всегда хорошо, но для младших классов это не всегда большая беда - наоборот, можно правильным образом построить учебный день младшего школьника.
Дмитрий Медведев также обратил внимание губернаторов на необходимость заниматься не только строительством новых школ, но и капитальной реконструкцией уже существующих.
Есть мнение
Александр Бречалов, врио главы Удмуртской Республики:
– За счет бюджета республики предоставляется субсидия на первоначальный взнос. Размер такой субсидии составляет 10 процентов от расчетной стоимости квартиры. Субсидия рассчитывается, исходя из количества членов семьи, и составляет не менее 200 тысяч рублей.
Алексей Прасолов, руководитель фракции «Единой России» в Государственном Совете Удмуртской Республики:
– Удмуртия – один из инициаторов по созданию проектов будущих школ, которые стали эталоном для регионов и приняты сегодня Министерством строительства РФ. Республике предстоит очень серьезная, большая работа по реконструкции, капитальному ремонту и строительству школ. Сегодня в республике 118 школ имеют износ от 50 до 70 процентов. А у 18 школ износ - свыше 70 процентов. Их нужно приводить в соответствие с сегодняшними нормативами.
Татьяна Ишматова, председатель Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»:
– Сегодня несколько раз прозвучала мысль о том, что Удмуртия - одна из эффективно развивающихся территорий. Проблемы существуют, мы их видим, но в то же время нам есть чем гордиться, есть свои наработки, с которым и мы сегодня поделились с коллегами из других регионов.
Владимир Невоструев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:
– Наша республика была отмечена с положительной стороны в отношении строительства жилья. Понимаем, что надо развивать строительство школ, хотя в республике оно у нас никогда не останавливалось. В то же время необходимо уделять внимание капитальному ремонту школ, которые есть в райцентрах. Условия обучения в Ижевске, в районных центрах и деревнях должны быть одинаковыми.
Фото: er.ru
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