На призыв поучаствовать в фотоконкурсе откликнулись более полутора тысяч человек. На суд специального жюри, в состав которого вошли журналисты Анастасия Чернобровина, Наталья Осман, Энвиль Касимов, Наталья Власова, член Совета Федерации Юрий Фёдоров, общественник Сергей Буторин, было представлено почти 10 тысяч фотографий по пяти номинациям: «Моя Удмуртия», «Города Удмуртии», «Удмурт улон», «Удмуртия заряжает», «Сделано в Удмуртии». Итоги конкурса подвели в День России и День Ижевска на Центральной площади. Призы лучшим фотографам вручал Александр Бречалов.
Поздравляя участников конкурса и собравшихся на площади горожан, Глава Удмуртии сказал:
– У нас замечательная страна, мы живём в удивительное время, когда события, которыми мы гордимся, происходят каждый день. Мы осваиваем Арктику, открыли Крымский мост, только что олимпийская чемпионка, наша землячка Алина Загитова поприветствовала вас. Хочу, чтобы все мы гордились своей малой родиной, гордились Удмуртией, гордились своей великой страной.
Финал фотоконкурса «Моя Удмуртия» глава назвал кульминацией всего праздника и пригласил на сцену фотографа Гульназ Гырдымову, работающую в Команде Удмуртии. Она вложила много сил и энергии в организацию важной акции, смогла сплотить вокруг себя людей, увлечённых фотоделом. «Результаты превзошли все мои ожидания, благодаря конкурсу сотни тысяч жителей России познакомились с нашей уникальной республикой», – подчеркнул Александр Бречалов.
Он подарил финалистам сертификат на поездку на V Международный фестиваль финно–угорской кухни «Быг–быг», чтобы через фотографию жители страны ещё больше узнали о нашей республике. Глава также заявил, что фотоконкурс станет традиционным, кроме того, будет объявлен конкурс видеороликов.
Напомним, призовой фонд конкурса составил полмиллиона рублей. Победитель каждой номинации получил сертификат на 50 тысяч рублей от магазина цифровой и бытовой техники DNS. Специальным призом для победителей номинации «МояУдмуртия» будет публикация фотографий на коробках конфет Сарапульской кондитерской фабрики. А работы победителя номинации «Удмуртия заряжает» будут размещены на экранах телевизоров и компьютеров в салонах цифровой и бытовой техники партнёра проекта. Кроме того, в течение месяца будет работать выставка работ победителей и призёров. Фотографии победителей и лучшие кадры с конкурса будут опубликованы в календаре «Моя Удмуртия» на 2019 год.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.