Внеплановые проверки и указатели в магазинах. Какие меры в защиту потребителей продуктовых товаров обсудили в Госсовете Постоянная комиссия по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране...

Помнить погибших, помогать живым Удмуртия поддержит всероссийскую акцию «Красная гвоздика», которая ежегодно проходит во всех регион...

«Аксион» открыл памятник конструктору первых отечественных мотоциклов П.В. Можарову 9 июня 2018 года на прилегающей к «Аксиону» территории (рядом с перекрёстком улиц Карла Маркса и Боро...