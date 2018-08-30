Как сообщила и.о. начальника управления по культуре и туризму администрации Ижевска Татьяна Шитова, в череде недельных мероприятий пройдут новые для фестиваля конкурсы: «Лучший рыжий район», «Самый рыжий человек 2018 года», «Самая рыжая национальная площадка». Победители конкурса станут обладателями специального кубка фестиваля «Золотой лис-2018».
«Также новшество в том, что открытые площадки запланированы в этом году в каждом районе города. 14 сентября пройдут праздничные мероприятия на Крымской аллее в Первомайском районе, у здания Администрации Устиновского района, на площадке перед Ленинским отделом ЗАГС. И 15 сентября традиционно большие площадки фестиваля будут работать в парке Космонавтов В Индустриальном районе и в парке им. Кирова в Октябрьском районе», - рассказала Татьяна Шитова.
А уже полюбившиеся конкурсы фестиваля пройдут вновь – это «Рыжая мелодия», «Рыжий питомец», «Рыжая коляска», Рыжий вернисаж», «Land Art», «Рыжий фонарик», «Рыжая игрушка».
В 2018 году Рыжий фестиваль будет носить статус открытого фестиваля – в нём смогут принять участие как жители Удмуртии, так и гости со всего мира.
Основные мероприятия Рыжего фестиваля:
14 сентября
14.00-16.00 – праздник «Оранжевый фитнес» у здания администрации Устиновского района (ул. 4 лет Победы, 60 «А»).
14:00 – 16:00 – концертно-развлекательная программа «Рыжее настроение» на площадки перед Ленинским отделом ЗАГС (ул. Клубная, 33).
17:00 – 19:00 – праздничные мероприятия в Первомайском районе на Крымской аллее.
15 сентября
11.00-16.00 – празднование 10-летия зоопарка Удмуртии
12.00-20.00 – праздничная программа «Рыжий фестиваль в парке Космонавтов
13.30-15.30 – велопарад «Рыжие на колёсах». Маршрут движения с прошлого года остался прежним: парковка ТРК «Столица» - ул. Автозаводская – ул. 10 лет Октября – ул. Пушкинская – ул. Кирова – парк им. С.М. Кирова.
14.00-16.00 – творческая акция «Рыжий городок» в парке им. С.М. Кирова
16 сентября
13.00-16.00 – соревнования по уличному баскетболу «Рыжий мяч» (спортивная площадка на ул. Ломоносова, 21а)
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