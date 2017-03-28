Коммуналке в помощь
Президиум регионального правительства утвердил перечень объектов ЖКХ, строительство, ремонт или реконструкция которых будут профинансированы в 2017 году из республиканского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики.
В целом объем госфинансирования составляет 412 миллионов рублей – на 3 миллиона больше, чем в 2016 году.
Тепло и вода районам
В 2017 году в 14 муниципальных образованиях продолжится реализация мероприятий по модернизации котельных и систем теплоснабжения. В Балезинском районе планируется перевооружить четыре объекта теплоснабжения, тем самым завершить процесс модернизации районного теплоэнергетического комплекса. В Киясовском районе будет построена одна модульная котельная, а три объекта социальной сферы переведены на газовое отопление. В Камбарском районе планируется выполнить модернизацию двух котельных, в Юкаменском – предусмотрено выполнение проектных и строительно-монтажных работ по переводу на газ четырех объектов теплоснабжения.
В 17 районах продолжится строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения. В Алнашском и Шарканском будут построены 9 километров водопровода. В Завьяловском районе планируется выполнить проектные работы на строительство 6 объектов водоснабжения и водоотведения.
По направлению развития коммунальной инфраструктуры в 2017 году продолжится строительство и реконструкция сооружений канализации в Увинском районе, в городе Можге, в поселке Балезино, в селе Дебесы и Подгорном Киясовского района. В поселке Кез начнется строительство очистных сооружений канализации ЦРБ и микрорайона больничного городка, а в Малой Пурге – реконструкция сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.
Также в планах проектно-изыскательские работы на строительство канализационного коллектора и канализационной насосной станции в Игре, сетей водоснабжения в селе Малая Пурга, на реконструкцию очистных сооружений канализации школы в поселке Пижил Сюмсинского района и очистных сооружений канализации в Якшур-Бодье.
Моногорода получат поддержку
В рамках оказания государственной поддержки моногородам Удмуртской Республики будет подготовлена проектная документация на строительство канализационных сетей в Воткинске.
По направлению развития туризма средства республиканского бюджета будут направлены на строительство участков водопровода и организацию электроснабжения сарапульской набережной и центральной площади. Эти мероприятия будут реализованы с участием средств федерального бюджета по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Помимо роста финансирования в рамках адресной инвестиционной программы, Удмуртия также увеличивает сумму средств на подготовку и проведение отопительного сезона. В 2017 году она вырастет до 100 миллионов рублей.
Фото: rem-master-pro.ru
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