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Удмуртия станет территорией спорта равных возможностей

6 февраля
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6 февраля 2018 года, Ижевск. В Удмуртии стартуют первые Всероссийские соревнования по бочча лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Более 60 спортсменов с тяжелыми двигательными нарушениями из 15 регионов страны сразятся за звание лучшего боччиста России.

Boccia Удмуртия станет территорией спорта равных возможностей

Бочча - древнейшая игра с мячом, «прадедушка» современному боулингу, с 1984 года входит в программу Паралимпийских Игр. Ее суть - расположить свои мячи ближе к джек болу, чем соперник. Бочча требует от игроков точности, собранности и концентрации.

С 8 по 10 февраля в Ижевске встретятся атлеты из Удмуртии, Татарстана, Чувашии, а также Кировской, Челябинской, Ульяновской, Нижегородской, Тюменской, Смоленской, Саратовской, Томской, Пензенской областей, Пермского Края, ХМАО-Югры и Москвы. На протяжении трех дней они будут состязаться в командном и личном зачётах по игре бочча.

Организатором мероприятий выступила Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо» при поддержке компании «МегаФон». Активное содействие оказывает Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, Центр спортивной подготовки сборных команд Удмуртской Республики, Министерство культуры и туризма Удмуртской республики, АО «ИПОПАТ».

Соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта России и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Для нас большая честь и ответственность – принимать соревнования всероссийского уровня. Мы развиваем бочча в Удмуртии более пяти лет, ведь это один из немногих видов спорта, в котором могут принимать участие спортсмены с тяжелыми формами ДЦП и другими серьезными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов это не просто соревнования, это возможность расширить свой мир, встретить новых друзей, получить яркие впечатления», – рассказал Олег Бочкарев, руководитель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо».

«Спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде. И у всех, независимо ни от чего, должна быть возможность заниматься спортом. Бочча стирает границы между здоровыми и людьми с ограниченными возможностями, способствует оздоровлению, социальной адаптации и развитию навыков общения», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон».

Помимо соревновательной части, участников ожидает насыщенная культурная программа, знакомство с Ижевском и бесплатный вход в главные музеи города.

Приглашаем всех желающих поддержать атлетов. Начало игр 8-10 февраля 2018 года в 10:00 в спортивном корпусе Ижевской государственной медицинской академии (Коммунаров, 281). Вход свободный.

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