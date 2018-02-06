Бочча - древнейшая игра с мячом, «прадедушка» современному боулингу, с 1984 года входит в программу Паралимпийских Игр. Ее суть - расположить свои мячи ближе к джек болу, чем соперник. Бочча требует от игроков точности, собранности и концентрации.
С 8 по 10 февраля в Ижевске встретятся атлеты из Удмуртии, Татарстана, Чувашии, а также Кировской, Челябинской, Ульяновской, Нижегородской, Тюменской, Смоленской, Саратовской, Томской, Пензенской областей, Пермского Края, ХМАО-Югры и Москвы. На протяжении трех дней они будут состязаться в командном и личном зачётах по игре бочча.
Организатором мероприятий выступила Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо» при поддержке компании «МегаФон». Активное содействие оказывает Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, Центр спортивной подготовки сборных команд Удмуртской Республики, Министерство культуры и туризма Удмуртской республики, АО «ИПОПАТ».
Соревнования входят в единый календарный план Министерства спорта России и Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
«Для нас большая честь и ответственность – принимать соревнования всероссийского уровня. Мы развиваем бочча в Удмуртии более пяти лет, ведь это один из немногих видов спорта, в котором могут принимать участие спортсмены с тяжелыми формами ДЦП и другими серьезными нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Для инвалидов это не просто соревнования, это возможность расширить свой мир, встретить новых друзей, получить яркие впечатления», – рассказал Олег Бочкарев, руководитель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо».
«Спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества: целеустремленность, решительность, умение работать в команде. И у всех, независимо ни от чего, должна быть возможность заниматься спортом. Бочча стирает границы между здоровыми и людьми с ограниченными возможностями, способствует оздоровлению, социальной адаптации и развитию навыков общения», – отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения Уральского филиала компании «МегаФон».
Помимо соревновательной части, участников ожидает насыщенная культурная программа, знакомство с Ижевском и бесплатный вход в главные музеи города.
Приглашаем всех желающих поддержать атлетов. Начало игр 8-10 февраля 2018 года в 10:00 в спортивном корпусе Ижевской государственной медицинской академии (Коммунаров, 281). Вход свободный.
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