Сайт «Olimpiada.ru» подготовил рейтинг регионов по итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников за последние три года. В нем показана доля количества дипломов на 100 тысяч человек населения. Данные о победителях и призерах за 2017 год взяты из протоколов, опубликованных организаторами финала олимпиады по каждому предмету.
"В этом году на всероссийской олимпиаде школьников вручили 2231 диплом, это приблизительно 1,5 диплома на 100 тыс. населения страны. То есть, коэффициент больше 1,5 говорит о результате выше среднего. А у нашей республики результат почти в 4 раза превышает средний по России. Причем каждый год количество дипломов победителей и призеров, полученных удмуртскими школьниками, увеличивается. Это несомненно говорит о том, что в регионе большое внимание уделяется талантливой молодежи и образованию в целом", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Удмуртии.
Фото: vk.com
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