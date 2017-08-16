Удмуртия получит федеральную субсидию на создание образовательной IT площадки Она будет работать в Ижевском промышленно-экономическом колледже...

Более 93 процентов образовательных учреждений Удмуртии готовы к новому учебному году. Эти данные прозвучали на состоявшемся 10 августа заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС...

Талантливой молодёжи Удмуртии присуждены денежные премии в 15 тысяч рублей Премии утверждены распоряжением кабинета министров республики...