Главная » Экономика » Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики.

Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики.

12 октября
0

На Наблюдательном совете Фонда было принято решение о выделении 87,8 млн рублей г. Глазов.

1325861993 Удмуртия стала первым регионом, получившим инфраструктурную поддержку от ФРМ во всех моногородах республики.

25 сентября состоялось заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов. Члены совета одобрили заявку о софинансировании расходов Удмуртской Республики по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов».

Заявка была подана летом текущего года. Выделенные средства помогут снять препятствия для реализации инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура второй мебельной фабрики». Данный проект предусматривает создание 256 рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 392,3 млн рублей.

Общая стоимость объектов модернизируемой в рамках проекта инфраструктуры северной столицы составляет 103,4 миллиона рублей. Из них средства Фонда развития моногородов - 87,8 миллиона рублей, бюджет Удмуртии – 15,6 миллиона рублей. В рамках проекта запланированы реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, также строительство автомобильной дороги.

«Благодаря сотрудничеству с Фондом менее чём за год мы привлекли средства во все моногорода Удмуртии – Сарапул, Воткинск и Глазов. Общая сумма софинансирования составила более двухсот миллионов рублей. Эти вложения помогут снять ограничения для реализации инвестиционных проектов на сумму около 800 млн рублей, с созданием свыше 600 рабочих мест», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что ранее средства на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры от Фонда развития моногородов получили Сарапул и Воткинск. Суммы софинансирования составили 74 и 78,5 млн соответственно.

В Сарапуле реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (I этап)» позволит создать 100 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в размере - 160 млн. рублей. В Воткинске инфраструктурные ограничения будут сняты сразу для 3 инвестиционных проектов: «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования» (производство насосного оборудования для нефтегазовой отрасли ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»), «Создание фабрики по производству деревянной игрушки» (ООО «Воткинский деревообрабатывающий комбинат»), «Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования» (ООО «Электротехнический завод «Вектор»). Это поможет привлечь более 250 млн рублей инвестиций и создать 273 рабочих места.

Фото http://be-be-be.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

Читать также

Константин Сунцов назначен Генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики».
11 октября
**Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии, сегодня, 11 октября, Александр Бречалов в...
В рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для представителей туристического бизнеса
11 октября
**30 октября в рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для руководителей...
Форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт в Ижевске с 30 октября по 2 ноября
10 октября
**30 октября в Ижевске начинает работу форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Насыщенная пр...
Делегация Удмуртии принимает участие в V Форуме регионов Беларуси и России
10 октября
**С 10 по 12 октября 2018 года в Могилёве проходит V Форум регионов Беларуси и России. В работе форум...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо