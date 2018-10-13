Константин Сунцов назначен Генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртской Республики». **Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии, сегодня, 11 октября, Александр Бречалов в...

В рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для представителей туристического бизнеса **30 октября в рамках Форума «Сделано в Удмуртии» пройдет образовательная программа для руководителей...

Форум «Сделано в Удмуртии» пройдёт в Ижевске с 30 октября по 2 ноября **30 октября в Ижевске начинает работу форум для предпринимателей «Сделано в Удмуртии». Насыщенная пр...