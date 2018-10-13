25 сентября состоялось заседание наблюдательного совета Фонда развития моногородов. Члены совета одобрили заявку о софинансировании расходов Удмуртской Республики по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании «Город Глазов».
Заявка была подана летом текущего года. Выделенные средства помогут снять препятствия для реализации инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура второй мебельной фабрики». Данный проект предусматривает создание 256 рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 392,3 млн рублей.
Общая стоимость объектов модернизируемой в рамках проекта инфраструктуры северной столицы составляет 103,4 миллиона рублей. Из них средства Фонда развития моногородов - 87,8 миллиона рублей, бюджет Удмуртии – 15,6 миллиона рублей. В рамках проекта запланированы реконструкция сетей электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, также строительство автомобильной дороги.
«Благодаря сотрудничеству с Фондом менее чём за год мы привлекли средства во все моногорода Удмуртии – Сарапул, Воткинск и Глазов. Общая сумма софинансирования составила более двухсот миллионов рублей. Эти вложения помогут снять ограничения для реализации инвестиционных проектов на сумму около 800 млн рублей, с созданием свыше 600 рабочих мест», - отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, что ранее средства на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры от Фонда развития моногородов получили Сарапул и Воткинск. Суммы софинансирования составили 74 и 78,5 млн соответственно.
В Сарапуле реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный» (I этап)» позволит создать 100 новых рабочих мест и привлечь инвестиции в размере - 160 млн. рублей. В Воткинске инфраструктурные ограничения будут сняты сразу для 3 инвестиционных проектов: «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования» (производство насосного оборудования для нефтегазовой отрасли ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»), «Создание фабрики по производству деревянной игрушки» (ООО «Воткинский деревообрабатывающий комбинат»), «Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования» (ООО «Электротехнический завод «Вектор»). Это поможет привлечь более 250 млн рублей инвестиций и создать 273 рабочих места.
Фото http://be-be-be.ru
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