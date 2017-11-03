Главная » Общество » Удмуртия снова может стать лидером в проведении «Большого национального диктанта»

Удмуртия снова может стать лидером в проведении «Большого национального диктанта»

2 ноября
0

Международная акция пройдет 3 ноября

Bb9222c7e0280341748a0024f64f9789 Удмуртия снова может стать лидером в проведении «Большого национального диктанта»

30 вопросов об огромной стране

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, Удмуртия присоединяется к международной акции «Большой этнографический диктант». Для республики это очередная возможность подтвердить, что национальные корни чрезвычайно важны для ее жителей, а знание своих культурных истоков позволяет не только ощущать свою уникальность в эпоху глобализации, но и лучше понимать представителей других этносов, живущих по соседству.

В прошлом году Удмуртская Республика стала лидером среди всех регионов страны по количеству организованных площадок, на которых писали Большой этнографический диктант. Их было 84 (всего по стране – около 800). По количеству участников акции республика заняла второе место среди регионов: диктант написали 3 тысячи человек (опередила нас по активности участников только Оренбургская область), притом что в среднем по стране в регионах обнаруживалось около тысячи желающих написать диктант, а то и меньше. Такой высокий интерес к акции и со стороны власти, поддержавшей организацию официальных площадок, и со стороны жителей Удмуртии свидетельствует о том, что здесь на всех уровнях осознается важность изучения своей истории и культуры.

В Правительстве Удмуртской Республики и региональном Министерстве национальной политики уверены, что большой этнографический диктант – один из удачных способов укрепить межнациональные отношения. Отвечая на вопросы, касающиеся истории страны, положений Конституции Российской Федерации, вопросов религии и традиций разных народов: от национальной кухни до особенностей костюмов, - люди остро ощущают исключительность, значимость, оригинальность культур, вместе составляющих культуру России. Народы, которые создали такие глубокие, философски наполненные правила жизни, становятся интересны и близки, с этим соглашаются все написавшие диктант. И еще одна закономерность: чем лучше участник акции написал диктант, тем больше он чувствует свою сопричастность развитию страны.

– Когда ты знаешь ответы на самые сложные этнографические и географические вопросы, касающиеся России, то понимаешь, что ты и есть Россия. Это твоя собственная история и твои собственные корни - вот что ты ощущаешь со всей остротой. Что страна для тебя, как семья. Есть те, кого ты знаешь очень хорошо, - маму и папу, собственную республику. Есть те, кого похуже, – троюродных племянников или самые отдаленные территории. Но они все равно часть твоего рода, без них и семья, и страна станут неполнми. Кроме того, отвечая на вопросы диктанта, ты ловишь себя на мысли, что именно то, как велика и разнообразна страна, сформировало тебя как личность. Об этом не задумываешься ежедневно, а подобные акции становятся поводом осознать, что ты всегда был именно жителем огромной многонациональной страны и жил в соответствии с этим знанием – в детстве читал русские, удмуртские, татарские и северные сказки, как «родные», потом считал своей национальной кухней и татарские беляши, и русские блины, и удмуртские перепечи, и украинский борщ и белорусские драники, а сегодня понимаешь, что среди твоих близких друзей есть люди с десятками разных кровей - от славянских до финно-угорских, от тюркских до кавказских. И это дает ощущение, что ты обладаешь каким-то необыкновенным богатством и широтой выбора. А то, что этот эмоциональный подъем, вызванный диктантом, происходит в День народного единства или в его канун, становится особенно символичным, - рассуждает участник прошлогоднего «Большого этнографического диктанта студент УдГУ Андрей Кузнецов. И конечно, он собирается писать БЭД снова.

В этом году некоторые правила диктанта изменились. Его по-прежнему можно написать как очно на специально организованной площадке (все адреса есть на сайте www.miretno.ru), так и онлайн на том же сайте. Но если в прошлом году высший балл за диктант составлял 100, то в этом году - всего 30: по одному за правильный ответ на каждый из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов одинаковые для всех регионов, а 10 будут учитывать специфику того или иного края. Участвовать в акции можно в любом возрасте. На ответы дается 45 минут. Результаты диктанта станут известны к Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

Фото: miretno.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Знак общественного признания
2 ноября
Ежегодно к 4 ноября, Дню государственности Удмуртии, обновляется Доска почета республики ...
В Ижевске прошла акция по сохранению исторических зданий города
2 ноября
Рейд «С чего начинается родина» провели активисты ОНФ...
В Ижевске проходит конкурс на лучший проект жилого комплекса в центре города
2 ноября
Стадион «БЛАГОДАР» в ижевской школе построили за счет инвесторов
2 ноября
Сегодня состоялось торжественное открытие современного спортивного стадиона в школе № 28. Бюджет прое...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо