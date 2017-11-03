30 вопросов об огромной стране
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, Удмуртия присоединяется к международной акции «Большой этнографический диктант». Для республики это очередная возможность подтвердить, что национальные корни чрезвычайно важны для ее жителей, а знание своих культурных истоков позволяет не только ощущать свою уникальность в эпоху глобализации, но и лучше понимать представителей других этносов, живущих по соседству.
В прошлом году Удмуртская Республика стала лидером среди всех регионов страны по количеству организованных площадок, на которых писали Большой этнографический диктант. Их было 84 (всего по стране – около 800). По количеству участников акции республика заняла второе место среди регионов: диктант написали 3 тысячи человек (опередила нас по активности участников только Оренбургская область), притом что в среднем по стране в регионах обнаруживалось около тысячи желающих написать диктант, а то и меньше. Такой высокий интерес к акции и со стороны власти, поддержавшей организацию официальных площадок, и со стороны жителей Удмуртии свидетельствует о том, что здесь на всех уровнях осознается важность изучения своей истории и культуры.
В Правительстве Удмуртской Республики и региональном Министерстве национальной политики уверены, что большой этнографический диктант – один из удачных способов укрепить межнациональные отношения. Отвечая на вопросы, касающиеся истории страны, положений Конституции Российской Федерации, вопросов религии и традиций разных народов: от национальной кухни до особенностей костюмов, - люди остро ощущают исключительность, значимость, оригинальность культур, вместе составляющих культуру России. Народы, которые создали такие глубокие, философски наполненные правила жизни, становятся интересны и близки, с этим соглашаются все написавшие диктант. И еще одна закономерность: чем лучше участник акции написал диктант, тем больше он чувствует свою сопричастность развитию страны.
– Когда ты знаешь ответы на самые сложные этнографические и географические вопросы, касающиеся России, то понимаешь, что ты и есть Россия. Это твоя собственная история и твои собственные корни - вот что ты ощущаешь со всей остротой. Что страна для тебя, как семья. Есть те, кого ты знаешь очень хорошо, - маму и папу, собственную республику. Есть те, кого похуже, – троюродных племянников или самые отдаленные территории. Но они все равно часть твоего рода, без них и семья, и страна станут неполнми. Кроме того, отвечая на вопросы диктанта, ты ловишь себя на мысли, что именно то, как велика и разнообразна страна, сформировало тебя как личность. Об этом не задумываешься ежедневно, а подобные акции становятся поводом осознать, что ты всегда был именно жителем огромной многонациональной страны и жил в соответствии с этим знанием – в детстве читал русские, удмуртские, татарские и северные сказки, как «родные», потом считал своей национальной кухней и татарские беляши, и русские блины, и удмуртские перепечи, и украинский борщ и белорусские драники, а сегодня понимаешь, что среди твоих близких друзей есть люди с десятками разных кровей - от славянских до финно-угорских, от тюркских до кавказских. И это дает ощущение, что ты обладаешь каким-то необыкновенным богатством и широтой выбора. А то, что этот эмоциональный подъем, вызванный диктантом, происходит в День народного единства или в его канун, становится особенно символичным, - рассуждает участник прошлогоднего «Большого этнографического диктанта студент УдГУ Андрей Кузнецов. И конечно, он собирается писать БЭД снова.
В этом году некоторые правила диктанта изменились. Его по-прежнему можно написать как очно на специально организованной площадке (все адреса есть на сайте www.miretno.ru), так и онлайн на том же сайте. Но если в прошлом году высший балл за диктант составлял 100, то в этом году - всего 30: по одному за правильный ответ на каждый из 30 тестовых вопросов. 20 вопросов одинаковые для всех регионов, а 10 будут учитывать специфику того или иного края. Участвовать в акции можно в любом возрасте. На ответы дается 45 минут. Результаты диктанта станут известны к Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
Фото: miretno.ru
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