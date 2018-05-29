Дорожные работы в Ижевской агломерации (в столице региона и в радиусе 100 км от неё) стартовали по графику 15 мая и сегодня ведутся на одиннадцати участках, из которых десять – на территории Ижевска.
На особом контроле – качество и соблюдение регламентов работы.
За две недели в адрес подрядчиков выписаны 12 предписаний об устранении несоответствий, в том числе в четырёх случаях о приостановке работы. Сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей.
«Такие методы будут использоваться и впредь, - подчеркнул Председатель Правительства УР. - Если работа выполняется некачественно, она не может продолжаться. Есть факты, когда одного из подрядчиков не выпустили на дорогу из-за неготовности картограммы, без которой не понятен ни объём срезаемой асфальтовой крошки, ни количество материала, который предстоит уложить. Подрядчик вышел на работу только после того, как устранил все замечания. Сейчас он в графике».
Ярослав Семёнов также отметил, что на объектах Ижевской агломерации, где ремонт дорог осуществляется по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», будут применены новые материалы и технологии, ранее рекомендованные дорожникам представителями автомобильной общественности. Так, на всех участках планируется использовать стыковочную полимерно-битумную ленту, которая позволяет избежать стыков при укладке асфальта, тем самым предотвратив его разрушение.
На двух участках республиканских трасс в 2018 году будет использован метод холодного ресайклинга, укрепляющий дорожное основание. На этих объектах также уложат щебёночно-мастичный асфальтобетон с улучшенными характеристиками по прочности.
15 июня стартовала и идёт в графике масштабная дорожная кампания в Глазове, которую Правительство Удмуртии реализует в партнёрстве с ГК «Росатом».
В планах на текущий дорожный сезон – принять окончательное решение по ремонту 61 участка сельских дорог, которые являются непроезжими в период распутицы. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил Председателю Правительства УР в течение ближайших трёх недель доложить о механизмах финансирования работ на этих объектах, которые пока не охвачены ни одной их дорожных программ и, соответственно, требуют привлечения внебюджетных средств или финансирования за счёт экономии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.