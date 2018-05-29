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Удмуртия реализует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в чётком соответствии с графиками

28 мая
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Об этом сегодня, 28 мая, сообщил на аппаратном совещании Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, который в кабинете министров лично курирует дорожный блок.

73174c1d0ef8011be8fdaa5b93a8a5d4 Удмуртия реализует приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в чётком соответствии с графиками

Дорожные работы в Ижевской агломерации (в столице региона и в радиусе 100 км от неё) стартовали по графику 15 мая и сегодня ведутся на одиннадцати участках, из которых десять – на территории Ижевска.

На особом контроле – качество и соблюдение регламентов работы.

За две недели в адрес подрядчиков выписаны 12 предписаний об устранении несоответствий, в том числе в четырёх случаях о приостановке работы. Сумма штрафов превысила 300 тысяч рублей.

«Такие методы будут использоваться и впредь, - подчеркнул Председатель Правительства УР. - Если работа выполняется некачественно, она не может продолжаться. Есть факты, когда одного из подрядчиков не выпустили на дорогу из-за неготовности картограммы, без которой не понятен ни объём срезаемой асфальтовой крошки, ни количество материала, который предстоит уложить. Подрядчик вышел на работу только после того, как устранил все замечания. Сейчас он в графике».

Ярослав Семёнов также отметил, что на объектах Ижевской агломерации, где ремонт дорог осуществляется по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», будут применены новые материалы и технологии, ранее рекомендованные дорожникам представителями автомобильной общественности. Так, на всех участках планируется использовать стыковочную полимерно-битумную ленту, которая позволяет избежать стыков при укладке асфальта, тем самым предотвратив его разрушение.

На двух участках республиканских трасс в 2018 году будет использован метод холодного ресайклинга, укрепляющий дорожное основание. На этих объектах также уложат щебёночно-мастичный асфальтобетон с улучшенными характеристиками по прочности.

15 июня стартовала и идёт в графике масштабная дорожная кампания в Глазове, которую Правительство Удмуртии реализует в партнёрстве с ГК «Росатом».

В планах на текущий дорожный сезон – принять окончательное решение по ремонту 61 участка сельских дорог, которые являются непроезжими в период распутицы. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил Председателю Правительства УР в течение ближайших трёх недель доложить о механизмах финансирования работ на этих объектах, которые пока не охвачены ни одной их дорожных программ и, соответственно, требуют привлечения внебюджетных средств или финансирования за счёт экономии.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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