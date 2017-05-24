Церемония прощания и гражданская панихида прошла сегодня в Свято-Михайловском соборе.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, со словами соболезнования родным и близким Александра Александровича Волкова на панихиде выступили временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов, председатель Государственного совета УР Владимир Невоструев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Ильяс Умаханов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, начальник Федерального Управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин, российский предприниматель, председатель совета директоров компании «РуссНефть» Михаил Гуцериев, заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобозев, генерал-полковник Сергей Маев, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике Владимир Никешкин, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев.
«Уважаемые Нина Александровна, Вера, Андрей, родные и близкие Александра Александровича, примите мои самые глубокие соболезнования. Хотелось бы сказать, что время лечит, но время не лечит. Поэтому нам остаётся только сохранить память и приумножить всё то, что сделал Александр Александрович. Мне довелось с ним встретиться и, к сожалению, это было только две встречи. Но даже этого было достаточно, чтобы понять, что он отдал себя без остатка служению народу, служению республике. Вы знаете, я уверен, что он был счастливым человеком. И не только потому что его окружали близкие и родные любящие люди. Он был счастливым и потому, что успел сделать очень многое – то, что будет долгие годы служить людям. Это настоящее счастье: обернувшись на пройденный путь, увидеть храмы, мечети, детские сады, школы. А самое главное – увидеть людей, которым он помогал. Светлая память первому Президенту Удмуртской Республики, патриоту, искренне любившему людей и свою землю», - сказал в прощальном слове врио Главы УР Александр Бречалов.
Напомним, что вчера Указом первого лица региона в Удмуртской Республике 24 мая объявлен день траура. На всей территории Удмуртии спущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Накануне, жители республики попрощались с Александром Волковым в здании Русского драматического театра Удмуртии.
Фото: Э.Карипов
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