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УДМУРТИЯ ПРИВОДИТ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

11 мая
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Работа, которая ведётся в рамках нескольких федеральных и республиканских программ, позволяет региону решать одну из ключевых задач, обозначенных Владимиром Путиным в новых «майских указах».

Ad4f9f99afa13232a20b97d2aea18c6c УДМУРТИЯ ПРИВОДИТ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

7 мая Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В числе стратегических направлений развития страны – дорожное строительство. Одна из задач, которую предстоит решить регионам, – к 2024 году привести в нормативное состояние не менее чем 50 процентов автомобильных дорог регионального значения.

Для Удмуртии, где на сегодня доля нормативных дорог 45,8 процентов, это означает необходимость за шесть лет отремонтировать и реконструировать порядка 250 км загородных трасс.

«Улучшение качества дорожного полотна – это и качество жизни для населения, и экономика региона, которая зависит от уровня транзитного потенциала территории. Понимая важность задачи, мы уже в 2018 году планируем отремонтировать в Удмуртии более 90 км дорог республиканского значения. В этом вопросе регион получает поддержку со стороны Российской Федерации – ремонт дорог идёт, прежде всего, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», - прокомментировал Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» предусматривает в 2018 году ремонт 114 км в Ижевске и в радиусе 100 км от столицы республики, в том числе 49 км региональных трасс. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» позволяет отремонтировать 34 км дорог, в том числе региональных – 29 км. Кроме того, за счёт средств дорожного фонда Удмуртии будет отремонтировано ещё 12,5 км дорог регионального значения. Общая протяжённость объектов ремонта на региональных трассах Удмуртии в 2018 году – 90,7 км.

Еще один аспект стратегии развития отрасли, отмеченный в «указах», - снижение доли автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, - количество таких трасс должно сократиться на 10 процентов по сравнению с 2017 годом. Дорожники Удмуртии совместно с коллегами из сопредельных регионов разрабатывают планы по разгрузке федеральных трасс и усилению хордовых связей между основными транспортными коридорами – Москва-Уфа и Санкт-Петербург-Екатеринбург. Речь идет о развитии направлений: Игра – Глазов – Яр – Пудем – граница Кировской области, Ижевск-Сарапул, Сарапул-Камбарка. В перспективе также рассматриваются проекты по реконструкции участка федеральной автодороги от Ижевска до Малой Пурги с уширением дорожного полотна до четырёх полос движения и строительство платного участка автодороги Малая Пурга – Алнаши I технической категории. Также в республике уже налажена работа по таким целевым ориентирам «указов» как сокращение количества очагов концентрации ДТП (ключевой показатель эффективности приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»), и информационная открытость власти. Объекты, подлежащие ремонту в Удмуртии в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в тестовом порядке уже занесены в глобальную информационную систему контроля, которая будет мониторить формирование и использование средств дорожных фондов всех уровней. Для широкой общественности по всей России данные регионов должны стать доступны в 2019 году.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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