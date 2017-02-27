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Удмуртия приступила к внедрению целевых моделей по улучшению инвестиционного климата

27 февраля
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На прошлой неделе Глава Удмуртии Александр Соловьев подписал 12 дорожных карт по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Целевые модели – это лучшие региональные практики по изменению делового климата, разработанные Агентством стратегических инициатив, Министерством экономического развития РФ и федеральными отраслевыми министерствами. Каждая модель содержит целевые ориентиры, для достижения которых и были разработаны в республике дорожные карты, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Реализацию большинства дорожных карт региональные проектные офисы должны обеспечить до конца 2017 года. Региональным проектным офисом в Удмуртской Республике является Агентство инвестиционного развития.

Работа будет вестись по следующим направлениям: «Получение разрешения на строительство», «Государственный кадастровый учет», «Государственная регистрация прав», «Организация контрольно-надзорной деятельности», «Система мер по стимулированию развития малого предпринимательства», «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения» и «Подключение к инфраструктуре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта».

До 1 марта дорожные карты будут размещены на электронной площадке Region-ID. Напомним, что 12 ноября 2016 года на Совместном заседании президиума и консультативной комиссии Государственного совета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности регионов целевые модели были представлены Президенту Российской Федерации Владимиру Путина.

3 февраля в Ижевске состоялось заседание Организационного штаба по внедрению в Удмуртской Республике лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. На нём Глава Удмуртии Александр Соловьев дал соответствующие поручения в адрес регионального Правительства по внедрению в республике целевых моделей.

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