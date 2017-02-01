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Удмуртия присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

31 января
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Vipuskniki tatarstana dolzhni v Удмуртия присоединится к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

У родителей выпускников школ появилась отличная возможность - самим прочувствовать то, что предстоит детям на ЕГЭ. С этой целью организована Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Принять участие в акции может любой родитель выпускника11 класса 2017 года Удмуртии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки УР.

Сдача экзамена будет проводиться 10 февраля на базе образовательных организаций, где в период государственной итоговой аттестации будет размещен пункт проведения экзамена. В городе Ижевске родители будут сдавать ЕГЭ на базе МАОУ «Гимназия № 56» по адресу: город Ижевск, ул. Удмуртская, 230.

Для тех, кто решил принять участие в акции, рекомендуется обратиться в школу по месту учебы ребенка и написать заявление. Там же ознакомят с порядком проведения ЕГЭ и вручат уведомление о месте и времени проведения.

ЕГЭ для родителей проводится с целью психологической подготовки родителей выпускников к государственной итоговой аттестации и в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора.

Фото: 163gorod.ru

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Метки: Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Удмуртия Ижевск Министерство образования и науки УР

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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