У родителей выпускников школ появилась отличная возможность - самим прочувствовать то, что предстоит детям на ЕГЭ. С этой целью организована Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
Принять участие в акции может любой родитель выпускника11 класса 2017 года Удмуртии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки УР.
Сдача экзамена будет проводиться 10 февраля на базе образовательных организаций, где в период государственной итоговой аттестации будет размещен пункт проведения экзамена. В городе Ижевске родители будут сдавать ЕГЭ на базе МАОУ «Гимназия № 56» по адресу: город Ижевск, ул. Удмуртская, 230.
Для тех, кто решил принять участие в акции, рекомендуется обратиться в школу по месту учебы ребенка и написать заявление. Там же ознакомят с порядком проведения ЕГЭ и вручат уведомление о месте и времени проведения.
ЕГЭ для родителей проводится с целью психологической подготовки родителей выпускников к государственной итоговой аттестации и в соответствии с рекомендациями Рособрнадзора.
Фото: 163gorod.ru
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