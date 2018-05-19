Впервые в Ботаническом саду на субботнике столько молодёжи – более 300 человек пожелали участвовать в российской акции, которая в эти дни проходит в большинстве регионов страны.
Экосубботник «Зелёная весна» - не просто очистка территории. Это командная работа «зелёных» активистов, которая включала самые разные работы: очистку территории и сортировку мусора, работу в саду с грядками, устройство дорожек и покраску беседки. Кроме того, участников акции ждал мастер-класс, йога на свежем воздухе и эко-пикник.
Участники экосубботника разбились на 33 команды. Свои команды организовали Минприроды УР и его подведомственные учреждения, ведущие вузы - УдГУ и ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, общественные экологические организации, такие как «Молодая гвардия», «ЭКА», «Зелёный паровоз», «Экостройтех», «Ижевские дайверы» и другие.
«Ижевские дайверы» всегда участвуют в подобных акциях. Вот и сегодня Сергей Глинский и Вадим Дегтерёв специально взяли отгулы на работе, чтобы почистить пруд возле Ботанического сада.
Экосубботник «Зелёная весна» на торжественном открытии приветствовали руководители Федерального лесного агентства РФ, Минприроды УР, Городской думы Ижевска, Управления Росприроднадзора по УР, Удмуртской межрайонной природоохранной прокуратуры и, конечно же, УдГУ, поскольку учебный ботанический сад является структурным подразделением этого вуза.
Молодые люди в белых футболках и зелёных кепках принялись за работу. Собранный мусор оценивался в баллах. Так, мешок смешанного мусора оценивался в 2 балла, мешок стеклянной тары – 6 баллов, пластика и алюминия – 7 баллов. Автомобильная покрышка «стоила» 5 баллов. По итогам акции, а она больше напоминала квест-игру, отличившиеся команды получили памятные призы и награды от спонсоров мероприятия. Победителем стала команда Минприроды УР, набравшая 111 баллов.
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Экосубботник завершён, но мероприятия продолжаются Удмуртия примет участие во Всероссийском дне посадки леса. 18 и 19 мая предстоит посадить 8000 молодых сосен. 19 мая в деревне Люкшудья Завьяловского района в урочище «Заря», в 10-00 начнётся мероприятие по посадке деревьев.
Фото Минприроды УР
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