Кто займется мусором. В Удмуртии выбирают регоператора по обращению с ТКО Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии объявило конкурс по отбору регионального операт...

На благо двора и города В Воткинске завершились лекции курса «Мой двор» в рамках проекта по повышению уровня экологической ку...

Спасти «зелёные лёгкие». Каждый день прокуроры Удмуртии борются за охрану лесов В зоне особого внимания прокуроров – вопросы исполнения лесного законодательства. И не случайно, ведь...