В ходе двухдневного визита прошел ряд встреч. Первая в формате семинара была организована в СХПК (колхозе) имени Мичурина Вавожского района. Речь шла о взаимодействии начальников управлений сельского хозяйства муниципальных районов с руководителями и специалистами хозяйств.
В АО «Удмуртагроснаб» были обсуждены вопросы открытия в Удмуртии совместного сборочного производства и создания сервисной службы. Гости предложили выгодный инструмент - программу крупного лизингового оператора Белоруссии ОАО «Промагролизинг». Договор лизинга предусматривает семь лет аренды при среднем годовом удорожании от закупочной цены в 2 процента. Порядка 70 процентов сельхозтехники сегодня в стране приобретается именно по этой программе.
Базовое условие финансирования – одновременный объем закупки должен составить более 1 миллиона рублей. Это значит, единовременно нужно приобрести три-четыре комплекта оборудования. Это условие уже рассматривают хозяйства Шарканского района. Вопрос совместного приобретения зерносушильных комплексов рассматривался на встрече с главой МО «Шарканский район» Василием Муклиным. Гости посетили и ЗАО «Шарканский РТП», где отдельным вопросом повестки была рассмотрена совместная модернизация действующих зерносушильных и зерноочистительных машин.
В рамках своего делового визита в Удмуртию состоялась встреча руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в России в Уфе Петра Балтруковича с министром сельского хозяйства и продовольствия Ольгой Абрамовой. На встрече были обсуждены ключевые темы углубления сотрудничества в области АПК.
Перспективными направлениями, в которых Удмуртия заинтересована наращивать тесные двусторонние связи Ольга Абрамова назвала льноводство и сельхозмашиностроение.
– Во время последнего визита в Беларусь в начале июня этого года нас очень вдохновил и впечатлил опыт предприятия «Кареличи-Лён». У нас такой лен не производится. Основная причина низкого качества –технологическое отставание, - поделилась министр, - Для его преодоления времени немного. Удмуртия как крупный льносеющий регион, входящий в ТОП-5 по посевным площадям льна-долгунца, вошла в российский льняной кластер.. На данный момент в республике льном засевается 4,5 тысячи гектара. Одна из обозначенных кластерных задач – к 2015 году увеличить площади сева льна в России до 80 тысяч гектаров. Это практически удвоение текущих показателей.
Минсельхозпрод Удмуртии выдвинул идею открытия на территории республики совместного сборочного производства техники для возделывания и уборки льна.
– Мы внимательно изучили номенклатуру белорусских производителей, провели переговоры с министром промышленности Беларуси Виталием Вовком, министром сельского хозяйства Леонидом Зайцем, руководством предприятия «БобруйскАгромаш». Исходя из имеющихся ресурсных возможностей определись со своим перечнем, - продолжила Ольга Абрамова, - Уже начаты переговоры с Минсельхозом и Минпромторгом России по приданию будущей производственной площадке федерального статуса и включения ее в программы субсидирования.
Еще одно направление, в котором Минсельхоз нацелен усиливать стратегическое взаимодействие с Белоруссией, это молочная промышленность.
– Удмуртия – молокопроизводящий регион. Наши предприятия сегодня производят около 750 тыс. т молока-сырья, есть потенциал для наращивания объемов. Но только упираемся в стеклянный потолок – не развита конкуренция на рынке переработки. Открытие совместного молокоперерабатывающего комбината мощностью более 300 тонн в сутки придаст дополнительный импульс развитию нашей молочной отрасли, - акцентировала министр.
Со своей стороны Петр Балтрукович выразил готовность оказать всяческое содействие в углублении взаимовыгодных отношений между нашими республиками.
– Мы проработаем все направления. По молочной теме однозначно будем работать, - ответил он. – Я уважаю и люблю ваш регион. И сельское хозяйство в Удмуртии нужно развивать.
По материалам пресс-службы Минсельхозпрода Удмуртской Республики. Фото Алевтины Митрофановой
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