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Удмуртия примет суперфиналы чемпионата России по шахматам

17 апреля
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Соревнования состоятся в Ижевске и Воткинске в августе 2019 года.

%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b111 Удмуртия примет суперфиналы чемпионата России по шахматам

Российская шахматная федерация (РШФ) и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявили итоги конкурса на право проведения суперфиналов 72-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 69-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Победителем конкурса стала Удмуртская Республика.

Соревнования состоятся в августе 2019 года в рамках программы «Шахматы в музеях». Турнир пройдёт в Воткинске и Ижевске. В Воткинске шахматисты сыграют в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского, где в 1840 году родился великий русский композитор.

«Принимать суперфинал по шахматам в Удмуртии - большая честь для республики. Мы сделаем всё, чтобы эти соревнования запомнились участникам соревнований. Шахматы у нас любят. В Удмуртии больше 16 тысяч школьников занимаются этим видом спорта. Благодаря поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Российской шахматной федерации по проекту "Шахматы в школах" за последние два учебных года 60 школ республики получили инвентарь и литературу», - говорит Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Шахматы в музеях» – международная программа, реализуемая Российской шахматной федерацией совместно с Благотворительным фондом Тимченко. Оригинальный формат проведения шахматных турниров в стенах лучших мировых и российских музеев призван подчеркнуть тесную связь шахмат, культуры, истории и искусства.

Суперфиналы чемпионата России в рамках программы проводятся с 2013 года, когда турнир состоялся в музее-усадьбе Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. В 2014 году суперфиналы прошли в Казанском Кремле, в национальной художественной галерее «Хазинэ», в 2016 году – в Новосибирском государственном краеведческом музее, в 2017 году – в Государственном музее политической истории России (Санкт-Петербург). В 2018 года соревнования принял город Сатка Челябинской области, где в Доме культуры «Магнезит» была организована выставка советского и российского художника Гелия Коржева.

Национальный чемпионат, проводимый в рамках проекта «Шахматы в музеях», получает широкое освещение в СМИ, привлекает внимание к культурному наследию региона и вызывает интерес к шахматам людей всех поколений.

В рамках суперфиналов чемпионата России традиционно проводится день социальной программы: известные гроссмейстеры проводят сеансы одновременной игры для юных шахматистов и ветеранов. Любители могут пообщаться с именитыми шахматистами в неформальной обстановке, проверить свои силы за доской, и, возможно, одержать памятную победу.

фото: pixabay

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