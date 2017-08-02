В Удмуртии представили ТОП-100 бизнес-чемпионов региона В список вошли компании, демонстрирующие за последние три года наибольший рост по выручке, прибыли и ...

Игорь Шувалов высоко оценил продукцию предпринимателей Удмуртии Первому вице-премьеру представили проекционные дисплеи для автомобилей, очки виртуальной реальности и...

В Ижевске создадут Корпорацию Развития Удмуртии Она станет единым окном поддержки и продвижения инвесторов как внутренних (действующих предпринимател...