Презентация Карты инвестиционных возможностей Удмуртии состоялась сегодня, 1 августа, на территории Концерна Калашников. Как сообщает пресс-служб главы и правительства республики, с инвестиционным потенциалом региона познакомились более 250 представителей бизнеса и государственных ведомств, руководители основных российских компаний, крупнейшие инвесторы и бизнесмены, члены правительств регионов Приволжского федерального округа, Крыма, Севастополя и Москвы, делегации из Китая, Индии и Казахстана. Специальными гостями мероприятия стали первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов и полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич.
Открыл презентацию врио Главы Удмуртии Александр Бречалов: "Наша команда покажет вам открывающиеся перспективы для инвестирования в Удмуртию, проекты государственно-частного партнёрства и познакомит с нашими компаниями-чемпионами. Мы отдаем себе отчёт в том, что в быстроменяющемся мире в конкурентной борьбе может выигрывать только тот, кто принимает все изменения и готов ими управлять. Мы неслучайно начали нашу презентацию с выступления Бабушек из Бураново. Напомню, они успешно выступили на Евровидении. Они открывали Олимпийские игры в Сочи. Они своим примером показали нам, как нужно реагировать на вызовы времени, как управлять ими и выпускать уникальный продукт. Если у нас такие бабушки, то, что можно говорить о потенциале всей Удмуртии? Он огромен".
Напомним, что пул экспертов в течение трёх месяцев провёл полный анализ инвестиционных возможностей республики, побывав в каждом муниципальном образовании.
В ходе проделанной работы были определены инвестиционные площадки в муниципалитетах (земля, здания, сооружения для реализации инвестиционных проектов) и инвестиционные проекты. Они являются потенциальными точками роста экономики Удмуртской Республики.
В результате выделены 374 инвестиционные площадкам, являющиеся потенциальными для реализации инвестиционных проектов на территории МО в Удмуртии. Количество инвестиционных проектов, идентифицированных в результате исследований, - 181.
После презентации Карты инвестиционных возможностей перед участниками форума выступили официальные лица.
«Мы с вами сегодня стали участниками и свидетелями очень важного этапа, нового этапа в жизни республики, когда точкой отчёта взаимоотношений власти и бизнеса становится вот такой открытый, профессиональный и очень понятный для всех диалог. Предприятия, которые мы сейчас видим на презентации - они появились не вчера. Но когда власть понимает, что бизнес, предприниматели, реальный сектор экономики становятся и должны быть основами успеха развития Удмуртии, а бизнес понимает, что власть действительно готова помогать, готова вникать, готова поддерживать на совершенно понятных условиях, тогда успех неизбежен.
Удмуртия - это очень интересный и развитый регион. Далеко не все инвестиционные возможности раскрыты.
Буквально за короткое время нам всем станет понятно, что регион может являться лидером, лидером во всех отношениях - и в экономическом развитии, и в социальном развитии и, самое главное, лидером в подходах к тому диалогу, который сегодня демонстрирует республиканская власть», - отметил в своём выступлении полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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