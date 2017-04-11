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Удмуртия предъявляет повышенные требования к безопасности детского отдыха

10 апреля
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Lager Удмуртия предъявляет повышенные требования к безопасности детского отдыха

Степень готовности региона к организации детского отдыха оценили участники межведомственной комиссии при Правительстве Удмуртской Республики – представители социального блока министерств и ведомств, муниципальных образований, оздоровительных лагерей.

В частности, было отмечено, что в бюджете Удмуртии на 2017 год на детскую оздоровительную кампанию выделено более 300 млн. рублей. С учётом софинансирования из муниципального бюджета и внебюджетных источников, в том числе средств социально ответственного бизнеса, профсоюзных комитетов и родителей общая сумма на отдых и оздоровление детей по году составит почти 800 млн. рублей.

Финансирование позволит организовать работу 800 лагерей. Ожидается, что в 2017 году в Удмуртии отдохнут более 120 тысяч детей от 6,5 до 18 лет. Только за лето - более 90 тысяч человек.

Участники комиссии отметили, что особенностью оздоровительной кампании 2017 года в Удмуртии станет высокий охват оздоровительными мероприятиями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей сирот – они составляют примерно треть от общего числа отдыхающих.

В числе организационных новшеств – повышение эффективности механизма компенсации за путёвки. Заявочная кампания на 2017 год в республике началась ещё в ноябре 2016-го. Предприятия, общественные организации, профсоюзы и родители начали направлять в местные управления образования заявления на компенсацию детских путёвок в загородные лагеря.

В соответствии с решениями Межведомственной комиссии, при подготовке к летнему сезону определены механизмы и объёмы финансирования отдельных типов лагерей, устанавливается дифференцированная родительская плата для частичной оплаты путевок на муниципальном уровне:

  • 50% на 50% для всех граждан. По этой схеме компенсация из республиканского бюджета на летний период составит 5 400 руб. за 18 дней от средней стоимости путёвки (10 800 руб.);

  • 80% на 20% для детей работников сельскохозяйственных предприятий и бюджетных организаций с низким уровнем заработной платы. Размер компенсации – 8 640 руб. за 18 дней от средней стоимости путёвки (10 800 руб.).

В подавляющем большинстве муниципальных образований заявочная кампания на компенсации уже завершена.

Отдельный блок вопросов МВК был посвящён обеспечению безопасности детского отдыха.

«Кабинет министров провёл подготовительные мероприятия, в срок выделил средства, в том числе на выполнение предписаний надзорных органов, чтобы все из заявленных лагерей были полностью готовы к летнему сезону. Теперь дело за руководителями на местах, которые должны держать руку на пульсе и лично отвечать за качество подготовки мест детского отдыха. Требования высокие, ответственность большая. Вопрос на контроле федеральной власти. И усилия по обеспечению безопасности в этом году мы предпринимаем беспрецедентные. Сто процентов лагерей оснащены системами видеонаблюдения. Каждый из стационарных лагерей окружён минерализованной полосой. Территории проходят обработку от мышей и клещей. Персонал привит. Каждый из этих бытовых факторов тщательным образом рассмотрит межведомственная комиссия, которая до начала сезона в обязательном порядке примет все объекты и будет контролировать их «в процессе». Но это только база. Огромное внимание уделяется уровню подготовки педагогического состава, качеству образовательных программ, которые проходят через жёсткий конкурсный отбор», - отметила и.о. заместителя Председателя Правительства Удмуртии Наталья Сударикова.

Пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Фото: rsp-group.ru

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