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Удмуртия празднует Первомай

1 мая
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"Пусть дух Первомая, дух солидарности, который мы ощущаем сегодня, еще больше объединит нас в большой работе на благо нашей республики и её народа", - подчеркнул временно-исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.

nik 2739 Удмуртия празднует Первомай

Сегодня в Ижевске в первомайской демонстрации, посвящённой празднику Весны и Труда, приняли участие представители трудовых коллективов промышленных предприятий и бюджетных учреждений Удмуртии, студенты вузов и учащиеся образовательных учреждений. Шествие организовала Федерация профсоюзов Удмуртии.

Во главе праздничной колонны прошли руководители республики и города Ижевска, члены правительства, депутаты Госдумы РФ, Госсовета региона и Гордумы Ижевска.

Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов встретил Первомай в рядах участников праздничной демонстрации коллектива акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Руководитель региона прошёлся в составе колонны заводчан, пообщался с работниками предприятия, лично поприветствовал трудящихся «Аксиона» и Ижевского электромеханического завода «Купол».

Открыл праздничное мероприятие председатель Федерации Профсоюзов УР Сергей Шерстобит. Он говорил про разрыв зарплат топ-менеджеров и рабочих, что это несправедливо. В 2017 году первомайская акция профсоюзов проходит под общим девизом «За достойную работу, заработную плату, жизнь!». В год столетия Великой Октябрьской революции эти требования по-прежнему актуальны.

Далее слово предоставили представителям трудовых коллективов промышленных предприятий Ижевска. Было отмечено, что Первомай обрел своё незаменимое место и в новой, демократической России. Потому что во все времена только созидательный труд служит источником развития и высоких достижений. Вот почему первомайский праздник и сегодня, образно говоря – наш старый, добрый друг. Он по-прежнему сближает людей разных поколений и разных профессий.

Праздничное мероприятие длилось 2 часа 10 минут. В демонстрации приняли участие более 48 тысяч горожан, это на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году.

«Это мой первый большой праздник в Удмуртии. Я многое узнал за это короткое время о республике и её народе. Убедился в том, каким мощным производственным и человеческим потенциалом она располагает. Какие здесь замечательные люди. На демонстрации представлен весь трудовой Ижевск. Я вижу в колоннах демонстрантов лозунги и понимаю, что они отражают реальные заботы тех, кто трудится, они идут от жизни. Воспринимаю их как наказы для себя и всех органов власти нашего региона. Пусть дух Первомая, дух солидарности, который мы ощущаем сегодня, еще больше объединит нас в большой работе на благо нашей республики и её народа», - подчеркнул временно-исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.

Пресс-служба Главы и Правительства УР

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