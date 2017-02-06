Стабильной считает демографическую ситуацию в Удмуртии первый заместитель Председателя Государственного Совета Светлана Кривилева. Светлана Петровна, возглавляющая постоянную комиссию по здравоохранению, демографической и семейной политике республиканского парламента, сообщила, что Удмуртия сегодня занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе по рождаемости и 11-е место по смертности.
Правда, по итогам 2016 года в республике на 1166 снизилось количество рождений по сравнению с предыдущим годом. Если в 2015 году количество родившихся составило 22361, то в 2016-м родившихся было 21195. Но снизилась и смертность - на 449 случаев. В результате в 2016 году рождаемость превысила смертность. При 21195 родившихся 19105 умерших.
Среди причин смертности в Удмуртии на первом месте находятся заболевания сердечно-сосудистой системы. На втором месте, сменив дорожно-транспортные происшествия и алкогольные опьянения, онкологические заболевания. А на третьем теперь травмы. На четвертом – заболевания желудочно-кишечного тракта, на пятом – заболевания дыхательной системы.
Иная картина среди трудоспособного населения. Чаще всего в этой категории умирают от травм и алкоголя. Далее следуют заболевания сердца и сосудов, за ними - болезни желудочно-кишечного тракта и на четвертом месте онкология.
Кстати, по словам Светланы Кривилевой, с раковыми заболеваниями в последнее время в России произошли серьезные изменения. Кратно увеличилось выявление онкологических больных на первой и второй стадии, что значительно увеличивает шансы излечения. В том числе и благодаря этому на 23 процента снизилась летальность, на 53 процента больше онкологических больных выздоравливают.
Удмуртия оказалась в демографическом плюсе, и на общероссийском фоне она выглядит вовсе неплохо. Притом что в России есть регионы, где смертность в два раза превышает рождаемость. Пример – Ульяновская область.
– У нас с Ульяновской областью заключено межпарламентское соглашение, - поясняет Светлана Петровна, - и когда мы встречаемся, ульяновцы в первую очередь интересуются демографической политикой. И что они там только не делают, и «дни зачатий» проводят, и «дни трезвости».
Здесь надо пояснить, что «дни зачатия» в Ульяновской области на самом деле проводятся по инициативе губернатора с 2007 года и носят официальное название «Дни семейного общения». Эта традиция стала одной из наиболее обсуждаемых в России. Эта дата стала следствием не менее «популярной» инициативы – акции «Роди патриота в День России», когда каждому родившемуся 12 июня дарили «УАЗ Патриот». Однако на протяжении всего этого времени ульяновцам не удалось привести демографическую диспропорцию хотя бы к нулевой отметке.
Конечно, одной из объективных причин снижения количества рождений в Удмуртии стала так называемая «демографическая яма» 90-х годов, когда количество родившихся резко сократилось. А именно это поколение находится сейчас в самом репродуктивном возрасте.
По мнению Светланы Кривилевой, сегодня необходимо задуматься не только о поддержке родившихся третьих и последующих детей, но и первых, и вторых.
Необходимость проведения такой политики обусловлена еще одной негативной тенденцией. По итогам прошлого года приходится констатировать сокращение количества заключенных браков. Если в 2015 году официально зарегистрировали свои отношения 11400 пар, то в прошлом году только 8604, минус 2700 браков. При этом на 163 увеличилось количество расторгнутых семейных союзов.
Кстати, Председатель Правительства России Дмитрий Медведев уже дал поручение своему кабинету и руководству регионов разработать меры стимулирования рождения именно первых и вторых детей. В Удмуртии, кстати, в 2016 году родилось на 916 первенцев меньше, чем в 2015-м. То есть 7496 против 8402. Вторых детей родилось на 251 меньше, а третьих - на 51. Есть рост количества родившихся четвертых, пятых и шестых детей, но этот рост выражается в единицах и демографической погоды не делает.
Значительно увеличилось влияние на демографическую ситуацию развития методики экстракорпорального оплодотворения, финансирование которого увеличилось в 3,6 раза. Практически ежегодно в регионах России открываются все новые и новые центры ЭКО. В результате в 2016 году при абсолютном естественном приросте населения в 200 тысяч человек, 40 тысяч малышей родилось именно благодаря применению ЭКО.
В Удмуртии увеличилось количество детей и подростков. Рост, конечно, небольшой, всего 0,5 процента, эта категория населения составляет 19 процентов от общего количества населения Удмуртии. При этом на один процент снизилось число работоспособного населения. Тоже, кажется, ненамного, но эта категория составляет уже 58,5 процента от всех. Увеличилось количество пожилого населения, которое в Удмуртии составляет 22,2 процента.
Если до 2010 года в России отмечалось снижение средней продолжительности жизни - 56 лет у мужчин и 65 лет у женщин, то в 2016 году средняя продолжительность жизни в России составила 72 года, у женщин при этом – 77,7 года.
В течение 13 лет в Удмуртии фиксируется миграционная убыль населения. Наш регион по этому показателю занимает пятое место в Приволжском федеральном округе. Миграционная убыль в прошлом году составила в Удмуртии 2177 человек. Внутренняя миграция из сельской местности в города традиционно составляет 65 процентов. Внешняя миграция ориентирована в основном в регионы Приволжского федерального округа, преимущественно в Пермский край, Татарстан и Кировскую область. За пределы России в чаще всего у нас уезжают на Украину, в Узбекистан и Азербайджан.
Фото: orelgrad.ru
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