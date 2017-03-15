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Удмуртия получит около 1 млрд 300 млн рублей на развитие федеральных дорог

15 марта
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Be40706bec22e6e99854bea7bc7790fd Удмуртия получит около 1 млрд 300 млн рублей на развитие федеральных дорог

На минувшей неделе Глава Удмуртской Республики, находясь в командировке в Москве, провёл ряд рабочих встреч по вопросам развития дорожной отрасли. Вечером 14 марта Александр Соловьев поделился с журналистами перспективными планами по дорожному строительству на нынешний год, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.

«В 2017 году около 1 млрд 300 млн рублей федеральных средств планируется направить на развитие федеральной трассы в нашем регионе, - сказал Александр Соловьев. – Напомню, что в прошлом году мы передали в федеральную собственность участок Западного обхода города Ижевска протяжённостью в 40 км. Нынче дорожники приступят и к его ремонту».

Глава также добавил, что будет продолжена работа по строительству сельских автомобильных дорог, имеется договорённость с Росавтодором (подписано соответствующее соглашение).

«Со стороны федерального центра на эти цели планируется выделить 520 млн рублей. Если в прошлом году благодаря действию федеральной целевой программы нам удалось соединить 15 сёл республики с дорогами с твёрдым покрытием, то на очереди в этом году – ещё 14 населённых пунктов», - подчеркнул руководитель Удмуртии.

Что касается ремонта дорог местного значения, Александр Соловьев заметил, что хорошим подспорьем в реконструкции автодорог в городах и районах республики, в ремонте дворовых территорий должны стать федеральные приоритетные проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

Для справки: в прошлом году для решения проблемы высокой изношенности таких дорог из бюджета республики было направлено более 1,5 млрд рублей. Отремонтировано 107 км местных автодорог в населённых пунктах Удмуртской Республики и около 180 дворовых территорий. В рамках программы по ремонту дорог к садовым товариществам приведены в нормативное состояние семь автодорог, протяжённостью 13 км. В результате благоустроенными проездами обеспечено 27 садовых массивов или почти 10,5 тысяч дачных участков.

Фото: udmurt.media

Метки: дорожное хозяйство комментарий Александр Соловьев

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