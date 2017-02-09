Удмуртия получит более 6 млн рублей на подготовку спортивного резерва для сборных команд России. Почти 7 млн. рублей намерена вложить в этот процесс сама республика, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Правительство Удмуртии накануне одобрило проект Соглашения между Министерством спорта РФ и кабмином УР о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету нашей республики на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ.
В соответствии с этим документом Удмуртия получит из федеральной казны 6 млн. 117 тыс. рублей. Сумма софинансирования за счёт средств бюджета Удмуртской Республики составит 6 млн. 800 тыс. рублей.
Как сообщил первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Павел Вечтомов, субсидия будет направлена на развитие видов спорта, включённых в перечень базовых видов спорта для Удмуртской Республики. Это биатлон, лыжные гонки, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-шоссе, лёгкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, футбол, фигурное катание на коньках, хоккей, сноуборд.
Выделенные деньги также направят на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.
Фото: ijevsk.bezformata.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.