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Удмуртия получит из федеральной казны 6 млн рублей на подготовку спортсменов для сборных команд России

8 февраля
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Image229841490 Удмуртия получит из федеральной казны 6 млн рублей на подготовку спортсменов для сборных команд России

Удмуртия получит более 6 млн рублей на подготовку спортивного резерва для сборных команд России. Почти 7 млн. рублей намерена вложить в этот процесс сама республика, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

Правительство Удмуртии накануне одобрило проект Соглашения между Министерством спорта РФ и кабмином УР о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету нашей республики на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ.

В соответствии с этим документом Удмуртия получит из федеральной казны 6 млн. 117 тыс. рублей. Сумма софинансирования за счёт средств бюджета Удмуртской Республики составит 6 млн. 800 тыс. рублей.

Как сообщил первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР Павел Вечтомов, субсидия будет направлена на развитие видов спорта, включённых в перечень базовых видов спорта для Удмуртской Республики. Это биатлон, лыжные гонки, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-шоссе, лёгкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, футбол, фигурное катание на коньках, хоккей, сноуборд.

Выделенные деньги также направят на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки.

Фото: ijevsk.bezformata.ru

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Метки: соглашение Заседание Президиума Правительства УР субсидии Министерство по физической культуре спорт Виктор Савельев

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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