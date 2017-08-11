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Удмуртия получит федеральную субсидию на создание образовательной IT площадки

11 августа
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Она будет работать в Ижевском промышленно-экономическом колледже

It rabota 2 Удмуртия получит федеральную субсидию на создание образовательной IT площадки

Удмуртия в числе 44 регионов страны в 2018 году получит субсидию из федерального бюджета. Средства используют для создания Региональной площадки сетевого взаимодействия, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

Для создания региональной площадки выбран Ижевский промышленно-экономический колледж. Он имеет большой опыт в подготовке кадров в области информационных и коммуникационных технологий, дважды являлся местом проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В июне 2017 на базе колледжа успешно апробирован пилотный проект проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-разработка».

Благодаря федеральной субсидии здесь будут сконцентрированы уникальные образовательные ресурсы: современное высокотехнологичное оборудование в лабораториях и мастерских; педагогические кадры, прошедшие повышение квалификации по современным образовательным и производственным технологиям; инновационные учебно-методические материалы. Развитие сетевой кооперации и сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций обеспечит новый качественный уровень подготовки специалистов ИТ-сферы для Удмуртской Республики.

Фото: Rtr.md

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