Удмуртия в числе 44 регионов страны в 2018 году получит субсидию из федерального бюджета. Средства используют для создания Региональной площадки сетевого взаимодействия, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.
Для создания региональной площадки выбран Ижевский промышленно-экономический колледж. Он имеет большой опыт в подготовке кадров в области информационных и коммуникационных технологий, дважды являлся местом проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В июне 2017 на базе колледжа успешно апробирован пилотный проект проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-разработка».
Благодаря федеральной субсидии здесь будут сконцентрированы уникальные образовательные ресурсы: современное высокотехнологичное оборудование в лабораториях и мастерских; педагогические кадры, прошедшие повышение квалификации по современным образовательным и производственным технологиям; инновационные учебно-методические материалы. Развитие сетевой кооперации и сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций обеспечит новый качественный уровень подготовки специалистов ИТ-сферы для Удмуртской Республики.
Фото: Rtr.md
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