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Удмуртия получит дополнительные средства на повышение финансовой устойчивости

8 ноября
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Вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов обсудили 3 ноября в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию

Image Удмуртия получит дополнительные средства на повышение финансовой устойчивости

Удмуртская Республика в числе сорока регионов России в 2017 году получит грант за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории. Сумма грантовой поддержки Удмуртской Республики – 613 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов обсудили 3 ноября в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. В заседании участвовали и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков и и.о. министра финансов Станислав Евдокимов.

На совещании назвали суммы финансовой поддержки регионов из федерального бюджета. Как пояснил Анатолий Строков, в 2017 году помимо гранта за достижение наилучших результатов социально-экономического развития, Удмуртии будет предоставлен бюджетный кредит в сумме 2 млрд 462 млн рублей на замещение кредитов коммерческих банков.

Также возможно получение дополнительной помощи из федерального бюджета на частичную компенсацию расходов для повышения заработной платы в 2017 году. Размер дотации будет известен во второй половине ноября.

«Что касается дотаций 2018 года, то проектом федерального бюджета на 2018 год Удмуртии предусмотрена финансовая помощь - 3,6 млрд рублей дотация на выравнивание и 1,7 млрд рублей на сбалансированность и частичную компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней на совещании было принято решение – распределить Удмуртии дополнительно 2,8 млрд рублей», - отметил Анатолий Строков.

Помимо дотаций на сбалансированность бюджета Удмуртия получит федеральные средства на реализацию на территории региона государственных программ. Размер этих средств будет уточнён в декабре.

Фото: ok.ru/tverreg

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