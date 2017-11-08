Удмуртская Республика в числе сорока регионов России в 2017 году получит грант за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию территории. Сумма грантовой поддержки Удмуртской Республики – 613 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов обсудили 3 ноября в Москве на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. В заседании участвовали и.о. заместителя председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков и и.о. министра финансов Станислав Евдокимов.
На совещании назвали суммы финансовой поддержки регионов из федерального бюджета. Как пояснил Анатолий Строков, в 2017 году помимо гранта за достижение наилучших результатов социально-экономического развития, Удмуртии будет предоставлен бюджетный кредит в сумме 2 млрд 462 млн рублей на замещение кредитов коммерческих банков.
Также возможно получение дополнительной помощи из федерального бюджета на частичную компенсацию расходов для повышения заработной платы в 2017 году. Размер дотации будет известен во второй половине ноября.
«Что касается дотаций 2018 года, то проектом федерального бюджета на 2018 год Удмуртии предусмотрена финансовая помощь - 3,6 млрд рублей дотация на выравнивание и 1,7 млрд рублей на сбалансированность и частичную компенсацию расходов регионального бюджета на заработную плату работникам бюджетной сферы. В дополнение к ней на совещании было принято решение – распределить Удмуртии дополнительно 2,8 млрд рублей», - отметил Анатолий Строков.
Помимо дотаций на сбалансированность бюджета Удмуртия получит федеральные средства на реализацию на территории региона государственных программ. Размер этих средств будет уточнён в декабре.
Фото: ok.ru/tverreg
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