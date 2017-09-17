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Удмуртия получит 150 миллионов рублей на завершение строительства Республиканского реабилитационного центра

18 августа
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3d16f7ff1c5b8ba6ae004e64c6454fe2 Удмуртия получит 150 миллионов рублей на завершение строительства Республиканского реабилитационного центра

Удмуртская Республика получит субсидию из федерального бюджета в размере 150 миллионов рублей на завершение строительства Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 17 августа сообщил на заседании кабмина Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«Реабилитационный центр – один из объектов незавершённого строительства в нашей республике. Для нас было делом принципа довести его до конца. Благодаря помощи федерального центра мы сможем не только обеспечить качественной социальной реабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностями, но и поможем их семьям в реабилитации. Это совместный проект с ОАО «Белкамнефть», и я благодарен Михаилу Сафарбековичу Гуцериеву за то, что, несмотря на долгострой, компания всегда поддерживала его. Спасибо Максиму Анатольевичу Топилину (министр труда и социальной защиты Российской Федерации – прим. пресс-службы) за огромную поддержку в завершении строительства Центра. Уверен, что в этом году мы достойно закончим проект», - сообщил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, объект начал строиться в 2014 году. Планируемый охват реабилитационными услугами – 1600 детей в год, вместимость 155 человек. В новом Центре появятся отделение диагностики и разработки индивидуального плана социальной реабилитации, стационар, отделение социально-медицинской реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи, отделение социальной адаптации и профессиональной ориентации, организационно-методическое отделение.

Фото: udmurt.ru

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