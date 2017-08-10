8 августа во время рабочего визита в Глазов Александр Бречалов встретился с генеральным директором Чепецкого механического завода Денисом Анищуком.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в числе других актуальных вопросов стороны обсудили задолженность Удмуртии перед государственной корпорацией «Росатом», в состав которого входит АО «ЧМЗ».
Александр Бречалов заверил Дениса Анищука и главу города Глазова Олега Бекмеметьева, что до конца текущего года республика выполнит взятые ранее обязательства и рассчитается с корпорацией.
Во время встречи был подписан график погашения задолженности по мероприятиям, выполненным в рамках соглашения между Правительством УР и Росатомом в прошлом году. Это позволит закрыть долги перед строителями за реконструкцию ледового дворца «Глазов Арена», ремонт и содержание городских дорог.
Продолжение сотрудничества в рамках соглашения имеет важное значение для жителей северной столицы Удмуртии. Оно позволяет получать дополнительную поддержку Росатома и регионального бюджета для решения самых острых проблем.
Врио Главы УР также выразил готовность оказать поддержку градообразующему предприятию Глазова в продвижении выпускаемой на ЧМЗ продукции на российские и мировые рынки.
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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