Год назад Удмуртия была признана лидером рейтинга по показателю «Исполнение требований законодательства о закупках для муниципальных нужд». По итогам 2018 года республика сохранила лидерство в этой важной номинации.
«Его инициатором (рейтинга – прим. ред.) является общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», - говорится в сообщении.
Высокую оценку также получили показатели деятельности республики в сфере государственных и муниципальных закупок в других тринадцати номинациях, в том числе «Оценка организационной структуры закупок региона», «Оценка информационной инфраструктуры региона», «Нормативная база региона», «Оценка осуществления закупочных процедур», «Исполнение требований законодательства о закупках», «Исполнение контрактов».
Итоги рейтинга прозвучали на XV всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», где от Удмуртской Республики приняли участие представители Министерства финансов и регионального центра закупок. На полях форума встретились представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущие эксперты в сфере государственных и муниципальных закупок, региональные специалисты закупочной отрасли, руководители администраций регионов, представители бюджетных учреждений и банков, топ-менеджмент госкомпаний и госкорпораций, поставщики.
Справочно: Мероприятия по преобразованию системы закупок в республике проводятся с начала 2018 года. В регионе также реализуются новые подходы к управлению расходами. Закупки для государственных и муниципальных нужд централизованы во вновь созданном Региональном центре закупок - создаётся единая система закупок Удмуртской Республики. По итогам работы за 2018 год экономия по результатам проведения закупок Региональным центром превысила 1 миллиард рублей, а за первые три месяца текущего года такая экономия составила 326,8 млн рублей.
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