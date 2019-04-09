Главная » Экономика » Удмуртия подтвердила лидерство в организации государственных и муниципальных закупок

Удмуртия подтвердила лидерство в организации государственных и муниципальных закупок

9 апреля
0

Объявлены итоги рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации за 2018 год.

%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c Удмуртия подтвердила лидерство в организации государственных и муниципальных закупок

Год назад Удмуртия была признана лидером рейтинга по показателю «Исполнение требований законодательства о закупках для муниципальных нужд». По итогам 2018 года республика сохранила лидерство в этой важной номинации.

«Его инициатором (рейтинга – прим. ред.) является общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», - говорится в сообщении.

Высокую оценку также получили показатели деятельности республики в сфере государственных и муниципальных закупок в других тринадцати номинациях, в том числе «Оценка организационной структуры закупок региона», «Оценка информационной инфраструктуры региона», «Нормативная база региона», «Оценка осуществления закупочных процедур», «Исполнение требований законодательства о закупках», «Исполнение контрактов».

Итоги рейтинга прозвучали на XV всероссийском форуме «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки», где от Удмуртской Республики приняли участие представители Министерства финансов и регионального центра закупок. На полях форума встретились представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущие эксперты в сфере государственных и муниципальных закупок, региональные специалисты закупочной отрасли, руководители администраций регионов, представители бюджетных учреждений и банков, топ-менеджмент госкомпаний и госкорпораций, поставщики.

Справочно: Мероприятия по преобразованию системы закупок в республике проводятся с начала 2018 года. В регионе также реализуются новые подходы к управлению расходами. Закупки для государственных и муниципальных нужд централизованы во вновь созданном Региональном центре закупок - создаётся единая система закупок Удмуртской Республики. По итогам работы за 2018 год экономия по результатам проведения закупок Региональным центром превысила 1 миллиард рублей, а за первые три месяца текущего года такая экономия составила 326,8 млн рублей.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Развитие сельского хозяйства обсудят на межрегиональном экономическом агрофоруме
2 апреля
Он пройдет в столице Удмуртии с 9 по 11 апреля...
В реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включат завод растительных масел
1 апреля
**Реализация проекта может дать городу более 500 млн рублей инвестиций, а также около 80 рабочих мест...
Глазов ищет новых резидентов ТОСЭР и предлагает им налоговые преференции
29 марта
Глазов в 2018 году получил статут территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). ...
Ранжир для муниципалитета. В Правительстве Удмуртии представили новую систему оценки эффективности муниципалитетов.
23 марта
**Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин на аппаратном ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо