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Удмуртия победила в конкурсе на право принять «Форсайт-флот» в 2017 году

23 декабря
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Регион выиграл право на проведение крупного мозгового штурма Агентства стратегических инициатив.

«Форсайт-флот» в нашей республике пройдет в период с мая по август 2017 года. Кроме объединенной заявки трех регионов – Удмуртии, Башкортостана и Пермского края – «Форсайт-флот» проведут Якутия, Санкт-Петербург, Томская, Московская область. Всего за право проведения мозговых штурмов Агентства стратегических инициатив боролись 40 заявок, сообщает Агентство инвестиционного развития УР.

Тема объединенной заявки от Удмуртии, Пермского края и Башкортостана - модели развития машиностроения в условиях трансформационных тенденций и глобальных вызовов.

– Изначально я сформировал и подал заявку на проведение «форсайт-флота» от Удмуртской Республики, - рассказал идеолог заявки Денис Гаврилов. - Потом для усиления позиций три региона решили объединить свои усилия в одной заявке. Таким образом, «Форсайт-флот» АСИ – это первый в нашей стране опыт создания межрегиональной площадки, которая будет определять развитие трех регионов одновременно. Кроме того, наши предприниматели, промышленники получат хороший опыт взаимодействия и обмена идеями.

– В этом году «Форсайт-навигация» АСИ впервые пройдет на региональном уровне, - говорит руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова. – Совместная заявка Удмуртии, Башкортостана и Пермского края попала в число победителей. Это говорит о том, что наши регионы не просто обладают огромным промышленным потенциалом, но и по праву могут считаться центрами генерации идей развития промышленности в XXI веке. Я думаю, что результаты, полученные в итоге мозгового штурма, будут использованы, прежде всего, нашими предприятиями.

Справочная информация:

«Форсайт-флот» — один из продуктов мозговой активности АСИ. Форсайт (англ. «прогноз» — foresight) – это технология долгосрочного прогнозирования, способ построения согласованного, взвешенного и ответственного образа будущего. В его основе лежат технологии работы с большими экспертными панелями – сотни экспертов передают свои знания, мнения и предположения. При этом технологии обработки ответов обеспечивают формирование цельного представления. Результаты работы экспертных панелей: списки перспективных технологий, сценарии развития, обрабатываются в сериях специальных обсуждений с лицами, принимающими решения, в той области, которой посвящен Форсайт. Итогом Форсайта становится общий образ будущего, который ясен и приемлем для всех участников.

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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