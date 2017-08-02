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Удмуртия планирует организовать бизнес-миссию в Китай в 2018 году

2 августа
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В течение двух дней члены делегации КНР встретились с руководством некоторых региональных компаний и обсудили детали возможного сотрудничества.

Nik 9473 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Удмуртия планирует организовать бизнес-миссию в Китай в 2018 году

Китай может стать одним из ключевых партнёров Удмуртской Республики. Об этом 2 августа заявил Александр Бречалов во время рабочей встречи с делегацией из Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Руководитель Китайской делегации Xiaoping Xiu (Сяопин Сюй) поздравила команду временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии с успешно проведённым инвестиционным форумом, отметив, что Россия для Китая является основным стратегическим партнёром (особенно в части сотрудничества с малыми предприятиями).

Она подчеркнула, что впервые посетила Удмуртскую Республику и что в состав нынешней делегации вошли люди, которые уже работают с Россией и готовы сотрудничать с Удмуртией.

В течение двух дней члены делегации успели повстречаться с руководством некоторых региональных компаний и обсудить детали возможного сотрудничества.

Александр Бречалов напомнил, что посетил Китай около месяца назад в составе делегации регионов Приволжского федерального округа.

"Вы знаете, что нашими странами реализуется большой совместный проект «Волга – Янцзы». Во время поездки я убедился, как много было реализовано за четыре прошедших года в рамках данной программы. Уверен, что Китай может стать одним из ключевых партнёров Удмуртской Республики. Одно из конкурентных преимуществ Удмуртии - очень высокий научно-технический потенциал. У нас много предприятий, которые уже конкурируют в этой сфере в мире, и не только в разработке, но и реализации высокотехнологичной продукции. Это одно из ключевых направлений экономики нашего региона. И мы готовы на этом сделать акцент в переговорах с будущими партнёрами", - сказал Александр Бречалов.

Врио Главы региона добавил, что в планах 2018 года организовать бизнес-миссию из Удмуртии в Китайскую Народную Республику.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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