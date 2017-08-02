Китай может стать одним из ключевых партнёров Удмуртской Республики. Об этом 2 августа заявил Александр Бречалов во время рабочей встречи с делегацией из Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Руководитель Китайской делегации Xiaoping Xiu (Сяопин Сюй) поздравила команду временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии с успешно проведённым инвестиционным форумом, отметив, что Россия для Китая является основным стратегическим партнёром (особенно в части сотрудничества с малыми предприятиями).
Она подчеркнула, что впервые посетила Удмуртскую Республику и что в состав нынешней делегации вошли люди, которые уже работают с Россией и готовы сотрудничать с Удмуртией.
В течение двух дней члены делегации успели повстречаться с руководством некоторых региональных компаний и обсудить детали возможного сотрудничества.
Александр Бречалов напомнил, что посетил Китай около месяца назад в составе делегации регионов Приволжского федерального округа.
"Вы знаете, что нашими странами реализуется большой совместный проект «Волга – Янцзы». Во время поездки я убедился, как много было реализовано за четыре прошедших года в рамках данной программы. Уверен, что Китай может стать одним из ключевых партнёров Удмуртской Республики. Одно из конкурентных преимуществ Удмуртии - очень высокий научно-технический потенциал. У нас много предприятий, которые уже конкурируют в этой сфере в мире, и не только в разработке, но и реализации высокотехнологичной продукции. Это одно из ключевых направлений экономики нашего региона. И мы готовы на этом сделать акцент в переговорах с будущими партнёрами", - сказал Александр Бречалов.
Врио Главы региона добавил, что в планах 2018 года организовать бизнес-миссию из Удмуртии в Китайскую Народную Республику.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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