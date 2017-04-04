С 25 по 30 марта в Москве прошла «Форсайт-школа» Агентства стратегических инициатив. В учебе принимали участие 10 команд из различных регионов России, в том числе объединенная команда Удмуртской Республики, Пермского края и Республики Башкортостан.
В делегацию от Удмуртии вошли представители Агентства инвестиционного развития УР, Центра инвестиционного развития УР, бизнеса, общественных организаций, ведущих вузов.
Региональные команды прошли интенсивный курс обучения методологии Rapid Foresight, в рамках которого за короткий срок ознакомились с техниками эффективного группового управления, наметили цели и задачи, разработали презентацию проведения «Форсайт-флота».
«Мы сформировали общую повестку, задачи и основной состав участников. Но самое главное, на мой взгляд, мы договорились между собой и сформулировали единую цель, к которой будем двигаться дальше. Наша совместная группа по рейтингу командообразования заняла первое место, а по готовности регионов к проведению мероприятия мы на третьем месте», - рассказал директор Центра инвестиционного развития УР.
Была сформулирована основная цель совместного «Форсайт-флота» - разработать проекты, запускающие процессы макрорегионального развития и позиционирующие макрорегион как одну из технологических точек роста.
Рабочей группой было отмечено, что на данном этапе промышленная специализация каждого региона не позволяет развивать широкий спектр деятельности отдельных предприятий. Для этого необходимо объединять усилия, например, в рамках сетевого завода, цель которого создание общедоступной информационной системы для независимых предприятий.
Отдельное внимание было уделено вопросу создания условий для развития талантов и человеческого капитала. Участники сошлись во мнении, что для удержания и развития кадров в первую очередь требуются улучшения городской среды и строительство постиндустриальных типов инфраструктуры.
Планируется, что объединенный «Форсайт-флот» пройдет с 26 по 30 сентября. Команда трех регионов, всего 310 человек, на теплоходе «Владимир Маяковский» поплывут по реке Кама по предполагаемому маршруту Пермь – Агидель - Сарапул.
Итогом станет общий образ будущего макрорегиона, исходя из которого будут корректироваться региональные стратегии, нормативно-правовые базы регионов и созданы межрегиональные институты развития.
«Объединенный «Форсайт-флот» макрорегиона – это первый в России опыт создания межрегиональной площадки, которая позволит смоделировать развитие трех разных территорий одновременно. За время обучения мы создали совместную программу, которая позволит нам усилить позиции всех участников. Региональные команды сформулировали три основные темы: развитие человеческого капитала, межрегиональная кооперация и развитие сетевого взаимодействия макрорегиона. Мы понимаем, что масштаб поставленных задач требует выделения значительных ресурсов, которое возможно только в рамках построения макрорегионального взаимодействия», - отметила Руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова.
Пресс-служба Агентства инвестиционного развития УР
Фото: facebook.com
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