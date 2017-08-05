Первый августовский день 2017 года можно считать точкой отсчета нового поворота или взыскательного отношения к использованию сил и возможностей далеко не рядового региона России в его дальнейшем развитии. На площадке Концерна «Калашников» прошла торжественная презентация карты инвестиционных возможностей Удмуртии.
– Мы отдаем себе отчет, - заявил, открывая презентацию, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, - что в быстро меняющемся мире конкуренцию может выиграть только тот, кто принимает изменения и готов этими изменениями управлять. Мы не случайно начали презентацию с наших знаменитых бурановских бабушек. После успешного выступления на Евровидении они открывали Олимпийские игры в Сочи. Бурановские бабушки нашли свой уникальный продукт, а значит, отреагировали на вызовы, на изменения. И этим самым они показывают нам, как управлять изменениями, как реагировать на вызовы. И если у нас такие бабушки, что можно говорить о потенциале Удмуртии?
Предметы особой гордости
Александр Бречалов познакомил гостей мероприятия с важнейшими брендами республики. Первым из них был назван автомат Калашникова и концерн, носящий имя легендарного конструктора. Сегодня это не только современное предприятие, но и один из ключевых партнеров Правительства Удмуртии в управлении изменениями. 27 июня во время визита Президента РФ Владимира Путина в республику с генеральным директором концерна Алексеем Криворучко подписано большое соглашение о поддержке детей и молодежи в сфере научно-технического образования.
Вряд ли для кого-то будет открытием, что Удмуртия - родина Петра Ильича Чайковского. Руководитель республики пригласил участников форума посетить музей великого композитора.
Республика уверенно занимает лидирующие позиции и входит в ТОП-5 регионов страны по производству молока. Это не только предмет нашей гордости, но и очевидная точка роста.
Непреложным фактом является и то, что Удмуртия - территория спорта. Кроме четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Галины Кулаковой, подчеркнул Александр Бречалов, можно назвать имена еще более ста спортсменов, которые выступали и выступают в профессиональных клубах и сборных командах России. Он привел такой интересный факт, что на недавней велогонке «Тур де Франс» семь представителей удмуртского велоспорта выступали в разных командах. Мы понимаем значение спорта и в проектах, связанных со спортивной инфраструктурой, мы видим наше будущее.
В нашем регионе наибольшая концентрация предприятий ВПК, но важно то, что наши предприятия активно включаются в борьбу за рынок гражданской продукции. В качестве примера Александр Бречалов привел Чепецкий механический завод, который завоевывает новые рынки и свою продукцию поставляет в другие страны.
Нефтедобывающие предприятия республики являются не только крупными налогоплательщиками, но и серьезными социальными партнерами.
По теме инноваций, отметил Александр Бречалов, можно сделать отдельную презентацию, настолько она обширна. Внимание собравшихся он обратил на один проект, который входит в десятку лучших проектов автомобильной отрасли в мире. Иван Клабуков привлек более 600 тысяч долларов США на американской краудфандинговой площадке. Такие предприниматели, которые рвут шаблоны и стереотипы, являются, безусловно, точками роста.
Инвестируйте в Удмуртию
Позиции Удмуртии в России и в мире усиливаются. Республика не только в лидерах в производстве стрелкового оружия, но и поставляет 50 процентов специальных сталей и сплавов, 20 процентов авиационной техники, ей принадлежит первое место в выработке твердых сыров, третье в производстве оборудования для молочной промышленности. Республика входит в пять основных регионов производителей мебели в России.
На мировой рынок Удмуртия поставляет 20 процентов циркониевых изделий и 40 процентов кальциевой продукции для атомной промышленности, республика производит 2 процента всех беспилотных летательных аппаратов на планете.
За пять лет объем промышленной продукции в регионе вырос со 199 до 350 миллиардов рублей. Одно из ключевых направлений экономики – устойчивый рост сельского хозяйства до 5 процентов в год. Предметом особой гордости являются информационные технологии. ИТ сектор занимает почти 9 процентов в общем региональном продукте. Валовый региональный продукт с 2012 года вырос с 343 миллиардов рублей до 529 миллиардов.
– Но эти цифры нас не устраивают, - заявил Александр Бречалов. - Если мы хотим конкурировать в глобальном мире, должны как минимум вдвое увеличить рост, и мы ставим конкретной целью – за пять лет объем налоговых и неналоговых платежей через реализацию новых проектов увеличить вдвое – со 140 до 280 миллиардов рублей.
Основы глобальных продуктов
Презентацию второго блока карты инвестиционных возможностей Удмуртии провел советник врио главы региона Александр Свинин. Свое выступление он посвятил экономике будущего, какие отрасли сегодня являются наиболее перспективными для инвестирования именно в Удмуртию, а не в какой-то другой регион.
На первое место он поставил сферу онлайн-образования. Ниша нашей республики в этой сфере – инженерное образование. Связь между работодателями и образованием в Удмуртии достаточно сильная. Вузы республики могут стать основой глобальных продуктов.
Удмуртия с ее предприятиями оборонно-промышленного комплекса, которые активно внедряют продукцию гражданского назначения, в том числе производство робототехники, может успешно конкурировать за рынок в более чем триллион долларов в перспективе ближайших десяти лет.
Республика уже успешно конкурирует на рынке беспилотных летательных аппаратов и у нее есть возможность интегрировать производство БЛА в различных регионах на своей площадке.
Работа для единого агента
В рамках презентации «10 компаний из ТОП-100» Михаил Хомич акцентировал внимание участников форума на возможностях малого и среднего бизнеса Удмуртии. Воткинская промышленная компания занимает лидирующее место в производстве мебели для новорожденных. У нее есть филиалы в Германии и Китае. Сеть салонов красоты «Прядки в порядке» действует в 32 регионах России и трех странах мира. IT-компания «Центр высоких технологий» выполняет заказы из-за рубежа - из США, ЕС и стран СНГ. В числе бизнес-чемпионов Удмуртии компания «Directum», занимающаяся разработками программ электронного документооборота, осуществляет поставки своего продукта в Россию, Беларусь, Украину, Казахстан, Польшу и США. Ижевский опытно-механический завод производит 80 процентов бесшовных труб в России.
В ТОП-10 также входят «Ува-молоко», стеклозавод «Свет», «Цветы Удмуртии», «Фабрика Мирлачева», «Конструкторское бюро электроизделий XXI века».
Участникам форума были продемонстрированы 5 объектов инфраструктуры города Ижевска, привлечение инвестиций в которые является наиболее перспективным в ближайшую пятилетку. Это набережная Ижевского пруда, Ижевский аэропорт, главный корпус Оружейного завода, проекты по строительству индустриального парка «Ижевский завод» и многофункционального хоккейного комплекса на 7 500 мест с сопутствующей развлекательной инфраструктурой и гостиницей.
В процессе подготовки Карты инвестиционных возможностей команда экспертов в течение трех месяцев провёла полный анализ представленных проектов, побывав в каждом муниципальном образовании.
В результате были определены 374 инвестиционные площадки и инвестиционные проекты в муниципалитетах, которые являются потенциальными точками роста экономики Удмуртской Республики.
Работа форума продолжилась стратегической сессией «ИТ и венчурная индустрия Удмуртии. Роль республики в глобальном мире», а также сессиями от Фонда развития промышленности, Агентства стратегических инициатив и Внешэкономбанка.
В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич и врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов, а также более 250 представителей бизнеса и государственных ведомств федерального и регионального уровней, руководители основных российских компаний и банков, крупнейшие инвесторы и бизнесмены, члены правительств регионов Приволжского федерального округа, Крыма, Севастополя и Москвы, отвечающие за работу с инвесторами, делегации из Китая, Индии и Казахстана.
КОМПЕТЕНТНО
Вице-премьер Правительства России Игорь ШУВАЛОВ:
– Удмуртия – это очень интересный и развитый регион. Какое значение для высшего руководства имеет республика, можно судить по тому, что президент неоднократно ее посещал и дает самые серьезные поручения Правительству Российской Федерации по работе с региональными властями, для реализации возможностей регионов.
Буквально за короткое время нам всем станет понятно, что Удмуртия может являться лидером, лидером во всех отношениях – и в экономическом, и в социальном развитии, и, самое главное, лидером в подходах к тому диалогу, который сегодня демонстрирует республиканская власть.
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил БАБИЧ:
– Мы с вами сегодня стали участниками и свидетелями очень важного этапа, нового этапа в жизни республики, когда точкой отсчета взаимоотношений власти и бизнеса становится вот такой открытый, профессиональный и очень понятный для всех диалог.
Предприятия, которые мы сейчас видим на презентации, появились не вчера. Но когда власть понимает, что бизнес, предприниматели, реальный сектор экономики становятся и должны быть основами успеха развития Удмуртии, а бизнес понимает, что власть действительно готова помогать, готова вникать, готова поддерживать на совершенно понятных условиях, тогда успех неизбежен.
Исполняющий обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации – заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Михаил ХОМИЧ:
– Сегодня у нас 5 министерств занимаются поддержкой предпринимателей, а кроме них еще 12 подведомственных учреждений. В республике 17 государственных структур, к которым может обратиться предприниматель.
Единого агента изменений не существует. Каждое ведомство действует, исходя из своей логики, своих нормативов и правовой базы. Все это могло бы остаться, но мы должны создать агента изменений экономики в республике. Таким единым окном продвижения инвесторов мы видим для себя корпорацию развития республики. 1 августа 2017 года мы начинаем создание этого акционерного общества. Это будет не плюсом к уже существующим ведомствам, а структурой, которая соберет в себя все меры государственной поддержки инвесторов и предпринимателей республики. Мы берем на себя обещание в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки в корпорацию «Развитие Удмуртии» дать ответ о возможности или невозможности ее реализации.
Мнение эксперта
Внимание к маленьким интересам
Перед началом презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртии мы попросили Александра Свинина, советника исполняющего обязанности главы республики выделить приоритетные задачи проведения масштабного инвестиционного форума в Ижевске.
– Мы хотим конкурировать с другими странами мира, чтобы людям было комфортно делать бизнес, создавать новые рабочие места, строить свою карьеру именно в Ижевске, а не в Германии, Сингапуре или США, - сказал он, отвечая на вопрос. - Работа, которую мы проводили первые три месяца, это работа по анализу того, что в регионе есть и уже создано для таких людей. И это мы на форуме представим.
Вторая наша задача - определить, что нужно создать нового, чтобы эта комфортная среда для предпринимателей и инвесторов в республике появилась.
В одном из блоков форума будет презентация новой структуры – Корпорации «Развитие Удмуртии». Не скрою, мы изучали лучшие практики российских регионов, а также Германии, Сингапура и США при создании этой корпорации. Ее отличие от других регионов в том, что у нас в одном институте развития будут сконцентрированы меры поддержки и действующих предпринимателей, и внешних инвесторов. Мы делаем это сознательно для того, чтобы, приводя инвестора в наш регион, мы оценивали риски для наших действующих предпринимателей и существующих у нас рынков. С другой стороны – для того, чтобы корпорация была агентом коммуникаций и связи между действующим предпринимательским сообществом и новым инвестором.
– Чем может гордиться регион? Помимо наших крупных предприятий, которыми мы очень гордимся и не делаем тайны из того, например, что Концерн «Калашников» - партнер правительства, мы гордимся мировыми брендами. Автомобиль «Лада Веста» - это точно мировой бренд, как и предприятия оборонной отрасли «Купол», Сарапульский ЭГЗ, Чепецкий механический завод. Но мы сознательно презентуем ТОП-100 бизнес-чемпионов Удмуртии. Это самые быстрорастущие компании во всех отраслях экономики в сфере малого и среднего бизнеса. Это новые чемпионы, которые создают новые рынки, новую продукцию, которые в кооперации с большими предприятиями могут конкуренцию выигрывать. Поэтому, конечно, мы гордимся нашими большими брендами, но и активно поддерживаем новые.
Приведу такой пример кооперации. С визитом в нашей республике был председатель совета директоров компании «АвтоВАЗ». Мы ему презентовали разработку нашего малого бизнеса компании Hudway, это специальные навигационные системы, и договорились, что они будут сотрудничать. Мы надеемся, что увидим разработку маленькой компании в большом «АвтоВАЗе». Это, в общем-то, функция правительства – проявлять маленькие интересы и присоединять их к большим заводам.
Каких результатов мы ждем от презентации? 300 инвесторов, банкиров, представителей институтов развития, увидят Удмуртию будущего, и мы сможем заключить ряд инвестиционных соглашений, и в какой-то обозримой перспективе у нас появятся новые рабочие места, новые производства.
– Вы не опасаетесь, что новый аппарат корпорации будет курировать уже действующий и при этом заниматься привлечением новых инвестиций. Не будет ли он слишком громоздким?
– У нас сегодня поддержкой предпринимательства занимаются 12 подведомственных учреждений и пять министерств, - говорит советник. - Вот уж точно, более громоздкой структуры поддержки не придумать. Семнадцати ведомств в корпорации не будет. Она сама даст экономию, если говорить о ее экономическом эффекте.
Фото: Э.Карипов
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.