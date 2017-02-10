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Удмуртия - один из первых российских регионов, кто включился в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

10 февраля
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Fc5c1864bddaa36efada9a52deeb8e0a Удмуртия - один из первых российских регионов, кто включился в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Удмуртия стала первым российским регионом, заключившим Соглашение с Министерством строительства и ЖКХ России на предоставление из федерального бюджета субсидий для обустройства городских парков.

В текущем году на эти цели из федерального бюджета поступит 5,6 млн. рублей, в качестве софинансирования из бюджета Удмуртской Республики будет выделено 2,5 млн. рублей. Соответствующие поправки в региональный бюджет были внесены накануне на внеочередной сессии Государственного Совета УР.

Помимо этого, Удмуртия в текущем году направит 81,8 млн. руб. на благоустройство дворов и 40,9 млн. руб. на благоустройство общественных пространств. Всё это – в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 273 млн. руб.

Фото: ardexpert.ru

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