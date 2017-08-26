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Удмуртия обогнала Санкт-Петербург, войдя в десятку регионов с самыми современными условиями образования и высокой инновационной активностью, и заняв восьмую строчку в рейтинге.

24 августа
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%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f) Удмуртия обогнала Санкт-Петербург, войдя в десятку регионов с самыми современными условиями образования и высокой инновационной активностью, и заняв восьмую строчку в рейтинге.

На традиционной августовской конференции учителей сегодня звучали хорошие цифры, говорящие о высоком уровне образования в Удмуртии. В работе конференции принял участие врио главы региона Александр Бречалов. С основным докладом на тему «Актуальные задачи современного образования Удмуртской Республики» выступил и.о. министра образования и науки УР Алексей Шепталин. Он отметил, что по данным рейтинга, составленного экспертами Института образования Высшей школы экономики, Удмуртия вошла в десятку регионов с самыми современными условиями образования и высокой инновационной активностью, заняв восьмую строчку в рейтинге и обогнав Санкт-Петербург. По итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников за три последних года по числу дипломов на 100 тысяч населения, Удмуртия находится на третьем месте среди регионов России. В этом году эффективность сборной команды Удмуртской Республики составила 51,5 процента, что является лучшим показателем её участия в заключительном этапе за все годы. Нынче на 27 процентов возросло число обучающихся, получивших 100 баллов по итогам Единого государственного экзамена. 567 выпускников школ получили медали за особые успехи в учении. Одна треть всех выпускников 9 классов (31 процент), сдававших государственный экзамен, получили отметку «отлично» по русскому языку и 20 процентов – по математике. По словам руководителя отрасли, Удмуртия является единственным регионом РФ, где лучшим выпускникам профессиональных организаций вручаются республиканская медаль «За отличное освоение профессии и специальности». В этом году её получили 320 учащихся. Также одним из достижений сферы образования является тот факт, что Ижевский государственный технический университет вошёл в сотню лучших вузов России по итогам рейтинга агентства RAEX. Всего в образовательной отрасли Удмуртской Республики заняты 400 тысяч человек: дошкольники, школьники, молодёжь, педагоги и управленцы. Алексей Шепталин обозначил и ряд ключевых задач, стоящих перед региональным образованием. В их числе, исполнение майских указов Президента Российской Федерации, в частности – 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. За пять лет, начиная с 2013 года, в детских садах создано более 7,5 тысяч мест. К концу 2017 года планируется ввод ещё 80 мест и будет проведён капитальный ремонт помещений под размещение групп на 350 детей. Эти мероприятия позволят обеспечить дошкольными местами всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. По охвату детей в возрасте от 1 года до 6 лет Удмуртия на протяжении пяти лет занимает передовые позиции в Приволжском федеральном округе. Актуальной для Удмуртии остаётся задача ликвидации двухсменного обучения школьников. Условия, необходимые для обучения в одну смену, созданы только в 10 муниципальных образованиях УР. Данная задача решается с 2016 года в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». В 2017 году Удмуртская Республика получит из федерального бюджета 392,7 млн рублей при условии софинансирования из бюджета республики 98,2 млн. рублей. Предусмотрено открыть 1094 места, в том числе 825 мест в городе Можга. В сентябре в Удмуртской Республике откроет свои двери для школьников детский технопарк «Кванториум–Технотроника», который будет работать по 5 направлениям естественнонаучной и технической направленности: ИТ-квантум, дополненная и виртуальная реальность, робоквантум, аэроквантум и промышленный дизайн. На его создание и оснащение из федерального бюджета выделяется 57 млн рублей, из бюджета Удмуртской Республики – 24 млн рублей. Ещё одна из добрых вестей в сфере образования – в рамках федеральной государственной программы «Доступная среда» наша республика в 2018 году получит 3,86 млн рублей из федерального бюджета на развитие доступной среды в организациях среднего профессионального образования. Врио Главы УР в своём выступлении отметил, что всё, что касается детей, их образования, здоровья и самореализации всегда будет в приоритете у органов государственной и муниципальной власти: «Мы приложим все усилия для того, что все ваши инициативы притворились в жизнь». Александр Бречалов поддержал предложение педагогов о проведении стратегических сессий в области образования. Заметим, что на конференции о своих проектах и инициативах проинформировали директора образовательных учреждений. «Я уверен, что у вас очень много вопросов и ко мне, и к команде образовательного блока. И мне очень важно эти вопросы услышать. Я уверен, что мы должны корректировать наши планы в сфере образования исходя из ваших предложений», - подчеркнул врио Главы УР. Также он выразил готовность поддерживать учителей в их стремлении участвовать в выездных образовательных сессиях. Руководитель региона рассказал о недавней встрече с российским министром образования и науки Ольгой Васильевой, в ходе которой было подтверждено положительное решение о выделении финансовых средств для завершения школ в Алнашах и Ижевске. Кроме того, республика обратилась в федеральный центр с просьбой выделить средства из Резервного фонда Правительства РФ на завершение строительства школы в селе Совхозном Завьяловского района и на строительство детского сада в Ижевске. В завершении Александр Бречалов поблагодарил педагогов за их труд: «Сегодня в докладах прозвучало много позитивной информации о наших достижениях. Творцы этого успеха - это вы: учителя и преподаватели. Низкий вам за это поклон. Я признателен вам за работу, которую вы делаете, добиваясь невероятных успехов», сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР..

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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