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Удмуртия намерена включиться в международный проект «Императорский поезд»

29 марта
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0eb225cdefc49c7162d566b229e9992b Удмуртия намерена включиться в международный проект «Императорский поезд»

Удмуртия намерена включиться в международный проект «Императорский поезд», в рамках которого китайские туристы посещают знаковые российские города. Пока программа рассчитана на 7-8 часов с посещением достопримечательностей столицы Удмуртии – Свято-Михайловского собора, музея стрелкового оружия имени Михаила Калашникова, объектов промышленного туризма, таких как музей Ижевского автозавода. В перспективе пребывание в Удмуртии туристических групп из Китая может расшириться по времени – до двух суток – и по пространственному охвату. Уже сегодня в числе потенциально интересных точек на карте маршрута рассматривается Воткинск.

Возможные направления сотрудничества нашего региона с Китаем обсуждались во время визита представителей китайской корпорации «Guangtong» в Удмуртию, сообщает пресс-служба и Главы и Правительства УР.

27 марта Председатель Правительства Удмуртии Виктор Савельев провёл совещание с руководителями китайской корпорации. Стороны обсудили перспективы реализации соглашения о сотрудничестве между регионом и корпорацией, которое было подписано в 2016 году Александром Соловьевым и директором по России корпорации «Guangtong» господином Го Цином. Соглашение предусматривает создание условий для выхода малого и среднего бизнеса Удмуртии на рынок Китая через проект электронной торговой площадки, а также развитие туризма. По мнению экспертов, сегодня соглашение наиболее результативно реализуется именно в туристической сфере.

Как рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова, представители китайской стороны проявили интерес к проекту создания транспортно-логистического центра в городе Камбарка. В частности, в рамках визита состоялось совещание с якорной компанией-инвестором – «Мечел-Транс», которая настроена на привлечение дополнительных инвестиций.

Также «дорожная карта» реализации соглашения может быть дополнена за счёт ряда проектов в области агропромышленного комплекса и лесного хозяйства – в настоящее время они в стадии проработки.

Председатель Правительства УР Виктор Савельев отметил необходимость скорейшего воплощения «соглашений о намерениях» в конкретные проекты, которые могут стать дополнительными драйверами для экономики региона. Он выразил готовность всесторонне поддерживать эти инициативы, используя широкие возможности республиканского инвестиционного законодательства.

Параллельно с проработкой бизнес-проектов стороны настроены укреплять культурные связи. В настоящее время при поддержке Фонда «Дом Русско-Китайской Дружбы» рассматриваются возможности организации Дней китайской культуры в Удмуртии и Дней Удмуртской культуры в КНР.

Фото: udmurt.ru

Метки: инвестиции международное сотрудничество Агентство инвестиционного развития УР Виктор Савельев

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